"Спрацювала ППО": влада Бєлгорода повідомила про атаку дронів на місто та область (фото)

Міністерство оборони країни-агресорки також відзвітувало про знищення ракети "Точка-У", яку українські військові нібито випустили у напрямку регіону.

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Російські системи ППО збили кілька повітряних цілей на підльоті до Бєлгорода. Про це повідомив в Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він розповів, що внаслідок прильоту на подвір'я приватного житлового домоволодіння вибито вікна і посічено фасад будівлі у населеному пункті Розумне. Також внаслідок атаки вибито лобове скло в одного легкового автомобіля.

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За попередньою інформацією, постраждалих не було. Дані щодо наслідків повітряної атаки уточнюється.

Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Міноборони РФ в Telegram повідомило, що вдалося відбити застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по об'єктах на території РФ. Засобами ППО збили ракету над територією Бєлгородської області. Українські військові інформацію окупантів не коментували.

Фото: Google maps

У відомстві також заявили, що по об'єктах на території РФ застосували реактивні системи залпового вогню "Вільха". Комплексами ППО нібито були знищені чотири реактивні снаряди над територією Бєлгородської області.

Удари по РФ — події в Бєлгороді

У Бєлгородській області влада регулярно робить заяви щодо атаки дронів. Російські представники звинувачують у цьому Україну.

Губернатор В'ячеслав Гладков 9 квітня завив, що внаслідок обстрілу постраждали лінії електро- і газопостачання, а також "інфраструктурний об'єкт зв'язку". Водночас у Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО.

15 квітня аеродром Бєлгорода потрапив під удар дронів. Російська влада промовчала про атаку безпілотників на аеродром у Бєлгороді. Водночас протягом доби повідомляли про щонайменше сім атак дронів літакового типу.

Нагадаємо, 23 квітня РФ атакувала Україну безпілотниками. У КМВА повідомили про роботу сил ППО в Києві. Крім того, російські окупанти пошкодили житлові будинки в Одесі. Серед тих, хто отримав поранення, є діти.