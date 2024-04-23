"Сработала ПВО": власти Белгорода сообщили об атаке дронов на город и область (фото)

Министерство обороны страны-агрессора также отчиталось об уничтожении ракеты "Точка-У", которую украинские военные якобы выпустили в направлении региона.

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Российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания в населенном пункте Разумное. Также в результате атаки выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.

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По предварительной информации, пострадавших не было. Данные о последствиях воздушной атаки уточняются.

Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Минобороны РФ в Telegram сообщило, что удалось отбить применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории РФ. Средствами ПВО сбили ракету над территорией Белгородской области. Украинские военные информацию оккупантов не комментировали.

Фото: Google maps

В ведомстве также заявили, что по объектам на территории РФ применили реактивные системы залпового огня "Ольха". Комплексами ПВО якобы были уничтожены четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Удары по РФ — события в Белгороде

В Белгородской области власти регулярно делают заявления об атаке дронов. Российские представители обвиняют в этом Украину.

Губернатор Вячеслав Гладков 9 апреля завил, что в результате обстрела пострадали линии электро- и газоснабжения, а также "инфраструктурный объект связи". В то же время в Минобороны РФ отчитались о работе ПВО.

15 апреля аэродром Белгорода попал под удар дронов. Российские власти промолчали об атаке беспилотников на аэродром в Белгороде. В то же время в течение суток сообщали о по меньшей мере семи атаках дронов самолетного типа.

Напомним, 23 апреля РФ атаковала Украину беспилотниками. В КГВА сообщили о работе сил ПВО в Киеве. Кроме того, российские оккупанты повредили жилые дома в Одессе. Среди тех, кто получил ранения, есть дети.