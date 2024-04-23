Разрушения в Одессе, работа ПВО в Киеве: РФ атаковала Украину беспилотниками (фото)

В КГВА сообщили о работе сил ПВО в Киеве. Кроме того, российские оккупанты повредили жилые дома в Одессе. Среди получивших раненния есть дети.

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Россия вечером 22 апреля в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. Так, о первых БПЛА, которые летели из Курской области РФ, Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 23:21 вечера.

Уже через 20 минут стало известно, что беспилотники двигаются на границе Сумской и Полтавской областей.

Позже в ВСУ сообщили, что дроны-камикадзе через Черкасскую область отправились в сторону Киевской области. Кроме того, в 01:31 ночи стало известно о группе беспилотников, которую оккупанты запустили с оккупированной территории Херсонской области. Они летели в направлении Одессы.

Отбой воздушной тревоги Воздушные силы объявили только в 04:04 утра 23 апреля.

Атака БПЛА на Киев: что известно

В 01:52 ночи в Киевской областной военной администрации заявили, что в регионе работают силы ПВО. В 03:37 ночи корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Киевской области. Уже в 03:40 ночи уже в Киевской городской военной администрации написали, что ПВО работает уже в столице.

В 05:31 утра глава КГВА Сергей Попко подтвердил, что ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БПЛА. Он отметил, что вражеские дроны были запущены с территории Курской области, пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили в Киев с юго-западного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", — сказано в сообщении.

В КГВА заявили, что в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Атака БПЛА на Одессу: что известно

В 01:44 ночи корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе.

Уже после атаки мєр Одессы Геннадий Труханов у себя в Telegram написал, что в результате атаки врага повреждены жилые дома. Пострадали не менее 14 квартир.

"На месте ГСЧС, Муниципальный караул, другие экстренные службы помогают спасать людей. Уже известно о семи пострадавших. Предварительно без погибших", — отметил мэр.

Последствия удара по Одессе

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание.

"Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей. Ранения и повреждения получили 7 человек, из них 2 – дети. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — гнаписал он.

Напомним, 22 апреля в РФ показали беспилотник со встроенной системой радиоэлектронной борьбы. По мнению военного Сергея Бескрестнова, при помощи этого аппарата они намерены подавлять БПЛА на подлете и защищать солдат.