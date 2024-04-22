Меньше "Шахедов", но больше "Орланов": как ВС РФ изменили атаки дронов в апреле, — эксперт

Россияне в 2,5 раза сократили применение БПЛА Shahed-136. Александр Коваленко считает причиной удары Ирана по Израилю, а также неспособность России массово производить такие аппараты.

Related video

К концу второй трети апреля Вооруженные силы Российской Федерации резко сократили использование беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, однако нарастили применение разведывательных дронов. Об этом написал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По информации эксперта, за три недели ВС РФ запустили по Украине 265 дронов-камикадзе Shahed-136. При этом в течение последних семи дней оккупанты использовали намного меньше БПЛА, чем в предыдущие недели – всего 41 дрон, 100% из которых были сбиты.

Как отмечает Коваленко, за эту неделю применение данного вида БПЛА сократилось в 2,5 раза. По его мнению, это связано с недавней атакой Ирана на Израиль, в ходе которой были использованы дроны Shahed-136. Эксперт считает, что по этой причине РФ недополучила беспилотники.

"Это в очередной раз указывает на тот факт, что в России нет производства готовой продукции, которая бы обеспечивала полностью потребность РОВ по ударам по Украине и сохраняется острая зависимость от Ирана", — заявил Коваленко.

Важно

Наземные дроны против воздушных: выстоит ли украинская армия роботов под натиском РФ

При этом, по словам эксперта, россияне стали использовать намного больше разведывательных дронов "Zala", "Орлан-10", "Supercam" и других. Он подчеркнул, что ВС РФ применяют эти беспилотники вблизи тыловой зоны в преддверии ударов баллистическими ракетами и прочими средствами поражения.

"Тенденция негативная, но, в том числе и демонстрирующая отсутствие возможности РОВ получать всеобъемлющую развединформацию для корректировки ударов иными средствами", — констатировал эксперт.

Что касается FPV-дронов, по информации Коваленко, их применение сохраняется на уровне 150-200 единиц в сутки. В апреле этот показатель несколько раз превышал 200 единиц в стуки и один раз – 300, однако эксперт считает, что говорить о стабильной тенденции роста еще рано.

"Даже при таком насыщении ЛБС вражескими FPV-дронами проблематика размещения средств РЭБ всех типов сохраняет свою острую актуальность", — добавил он.

Наращивания россиянами применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" по данным эксперта, также не фиксируется. По словам Коваленко, ВС РФ запускают около 10 таких дронов в сутки.

Напомним, 22 апреля в РФ показали беспилотник со встроенной системой радиоэлектронной борьбы. По мнению военного Сергея Бескрестнова, при помощи этого аппарата они намерены подавлять БПЛА на подлете и защищать солдат.

Ранее, 16 апреля, росСМИ сообщали, что российский дрон-камикадзе "Овод-S" оснащен системой наведения "Площадь", которая якобы позволяет автоматически находить и захватывать цели без участия человека.