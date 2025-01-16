"Это ужас какой-то": дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ (видео)

Сначала губернатор Воронежской области отчитался, что ПВО уничтожила все беспилотники, а разрушений якобы нет. Однако, когда в сети появились видео пожара, ему пришлось признать, что дроны таки повредили нефтебазу.

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Вечером 15 января ударные беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Сначала Гусев написал в своем Телеграме, что в пригороде Воронежа средствами ПВО и РЭБ было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, а пострадавших и разрушений якобы нет.

Однако после того, как в местных пабликах начали появляться видео пожара на нефтебазе, губернатору пришлось признать, что "разрушения" таки есть.

"В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы", — отметил Гусев через несколько часов после предыдущего сообщения.

Он также отметил, что держит ситуацию на "личном контроле".

На одном из таких обнародованных видео женщина за кадром возмущается последствиями ударов БпЛА.

"Это ужас какой-то, вообще", — говорит женщина.

Журналисты российского издания Astra отметили, что дроны атаковали нефтебазу в городе Лиски, который расположен в 90 километрах от самого Воронежа.

Город Лиски на карте Фото: Скриншот

Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала удары по нефтебазе в Лисках.

Напомним, вечером 14 января беспилотники атаковали спиртзавод в Тамбовской области России.

В ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий.