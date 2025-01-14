Дроны второй раз за неделю атаковали Энгельс: снова попали в нефтебазу (видео)

Губернатор Саратовской области подтвердил, что БпЛА атаковали "промышленное предприятие". На месте поднялся пожар.

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В ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — написал Бусаргин.

Как отмечают в соцсетях, дроны снова атаковали нефтебазу, которая расположена в Энгельсе.

На одном из обнародованных в соцсетях видео слышно, как местная жительница говорит о том, что загорелись баки с топливом.

"Опять баки загорелись. Туда и попали", — говорит женщина.

Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала атаку беспилотников по Энгельсу.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области РФ.

Днем 8 января на нефтебазе в российском Энгельсе взорвался второй резервуар.