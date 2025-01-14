Дроны второй раз за неделю атаковали Энгельс: снова попали в нефтебазу (видео)
Губернатор Саратовской области подтвердил, что БпЛА атаковали "промышленное предприятие". На месте поднялся пожар.
В ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", — написал Бусаргин.
Как отмечают в соцсетях, дроны снова атаковали нефтебазу, которая расположена в Энгельсе.
На одном из обнародованных в соцсетях видео слышно, как местная жительница говорит о том, что загорелись баки с топливом.
"Опять баки загорелись. Туда и попали", — говорит женщина.
Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала атаку беспилотников по Энгельсу.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области РФ.
Днем 8 января на нефтебазе в российском Энгельсе взорвался второй резервуар.