"Они попали в него": дроны атаковали российский Энгельс, в городе большой пожар (видео)

Местные жители сообщили о по меньшей мере 30 взрывах и говорят, что горит нефтебаза. Также атакованным мог быть аэродром.

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В ночь с 7 на 8 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области РФ. Об этом сообщило российское издание Baza.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в городе, а также делятся фото крупного пожара в районе нефтебазы", — говорится в сообщении.

В то же время телеграмм-канал Mash сообщил, что в городе прогремело не менее 30 взрывов. Паблик также подтвердил, что в одном из районов возник пожар якобы из-за падения обломков дрона.

Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе ударных БпЛА для региона.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Бусаргин в 2:32.

Впоследствии он заявил, что в городе сбили БПЛА, а его обломки якобы поразили промышленный объект в Энгельсе.

На одном из видео, обнародованном в соцсетях, слышно, как женщина за кадром утверждает, что дроны попали в какую-то цель.

"Они попали в него, понимаешь?!", — говорит женщина.

Отметим, что в Энгельсе также располагается военный аэродром, с которого систематически взлетают российские бомбардировщики, которые запускают ракеты по территории Украины.

Напомним, в декабре ВС РФ перебросили самолеты Су-34 на аэродром "Энгельс".

26 августа стая БпЛА атаковала аэродром "Энгельс" в РФ, а один из дронов влетел в многоэтажку.