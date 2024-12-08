Ракеты ATACMS помогли: ВС РФ перекинули самолеты Су-34 на аэродром "Энгельс" (фото)

Аэродром "Энгельс" находится на расстоянии около 600 километров от Украины. Сейчас на нем базируются девять фронтовых бомбардировщиков Су-34 и два истребителя, что говорит о желании российского командования сохранить авиапарк.

Российские оккупанты вынужденно переместили на авиабазу "Энгельс-2" самолеты разных типов, включая фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом сообщила команда обозревателей Defence Express после анализа спутниковых снимков за 7 декабря.

На аэродроме сейчас находятся два стратегических бомбардировщика Ту-160 и еще один макет, а также Ту-95МС, четыре настоящих самолета и еще три макета. Кроме этого, на снимках можно увидеть три военно-транспортных самолета: один Ан-12 и два Ил-76.

Россияне перекинули подальше от границ с Украиной девять фронтовых бомбардировщиков Су-34

Также можно насчитать сразу девять фронтовых бомбардировщиков Су-34 и два истребителя Су-27/30.

Аэродром "Энгельс" находится на расстоянии около 600 километров от Украины

В сентябре 2024 года на авиабазе "Энгельс" было меньше самолетов, в основном бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160. А в марте этого года там базировались Ту-95 и Ту-160, всего около восьми самолетов.

"Энгельс" расположен на расстоянии около 600 километров от Украины. Похоже, что РФ частично спрятала фронтовые бомбардировщики Су-34 после получения Киевом разрешения от Вашингтона бить дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, сделали вывод аналитики.

Фокус ранее писал, из чего состоят модули УМПК, которыми снабжаются корректируемые авиабомбы. Во всех электронных компонентах стоит в основном западная гражданская электроника.

Силы обороны Украины в конце ноября нанесли два удара дальнобойными западными ракетами по объектам в Курской области. Американские ракеты ATACMS могли поразить зенитный ракетный дивизион С-400.