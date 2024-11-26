Минобороны РФ подтвердило удар ATACMS по С-400 в Курской области: детали

По данным российского Минобороны, несколько ракет достигли своих целей за последние 3 дня, однако большинство якобы удалось перехватить. В ведомстве добавили, что готовится ответная реакция.

Украинские защитники теперь имеют возможность не только атаковать позиции ВС РФ на фронте, но и вражеские военные объекты в тылу. Несколько ударов уже подтвердили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, за последние три дня Силы обороны нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Первый произошел 23 ноября, когда при помощи якобы ATACMS американского производства была атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400 в населенном пункте Лотаревка.

В РФ подтвердили поражение РЛС в Курской области Фото: Минобороны РФ В РФ подтвердили поражение РЛС в Курской области Фото: Минобороны РФ

"В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты "ATACMS" были уничтожены, а две – достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", — утверждают в Министерстве обороны России.

Второй удар, как сообщили во вражеском оборонном ведомстве, был нанесен уже 8 ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет якобы удалось перехватить ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", а вот одна — достигла цели, признают россияне.

"В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры. В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ дополнительно сообщили о подготовке ответных действий и опубликовали фотографии с мест, которые были атакованы американским вооружением. Там видны осколки вооружения, которое, по утверждению россиян, является ракетами ATACMS.

В РФ подтвердили удар Украины по аэродрому в Курской области Фото: Минобороны РФ В РФ подтвердили удар Украины по аэродрому в Курской области Фото: Минобороны РФ

Примечательно, что в Генштабе ВСУ еще 24 ноября подтвердили удар по С-400 россиян в Курской области и он был успешным.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что эксперт высказался о последствиях атаки на аэродром "Халино" в Курской области. Этот объект один из ближайших к украинской границе, отметил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников. ВС РФ его используют для ударов по территории Украины и там размещались истребители Су-30 СМ.

25 ноября были опубликованы кадры удара ATACMS по ЗРК С-400 в Курской области. По словам военного аналитика Игаля Левина, системы ПВО, как правило, выносятся для создания рабочего окна. Потому на этой неделе стоит ожидать продолжение подобной работы.

19 ноября в США подтвердили первое использование ВСУ ATACMS по арсеналу в РФ. 6 ракет из 8 долетели куда надо и поразили вражеские объекты.