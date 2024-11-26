"Одна из самых приоритетных целей": эксперт о последствиях атаки на аэродром "Халино"

Халино — является одним из ближайших к границам Украины аэродромов, который используют ВС РФ для ударов по территории Украины. Здесь размещались истребители Су-30 СМ.

Удары по аэродрому "Халино" в РФ были успешными, поскольку этот аэродром является базовым для 14 истребительного полка РФ, который имел на вооружении истребители четвертого поколения Су-30 СМ. Об этом в эфире телемарафона сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

Он отметил, что ночью 25 ноября Силы обороны нанесли удары по аэродрому "Халино", который является пунктом базирования 14 истребительного полка РФ и является одним из ближайших к границам Украины аэродромов, который используют ВС РФ для ударов по территории Украины.

"По состоянию на 2023 год он имел на вооружении истребители Су-30 СМ, которые являются носителями высокоточного ракетного оружия. Это одна из самых приоритетных целей, которую Силы обороны поражали еще начиная с 2023 года, а с с применением высокоточного баллистического оружия эти удары могут быть еще эффективнее", — отметил Кушников.

Эксперт отметил, что пока нет спутниковых данных последствий атаки, но они однозначно были успешными, что подтверждают украинские специалисты и российские пропагандисты. Вадим Кушников добавил, что даже если речь идет не об уничтожении, а лишь о повреждении самолета, то это потребует длительного ремонта.

Напомним, что ATACMS "приземлились" на аэродром "Курск-Восточный". В результате атаки ранения получили 2 военнослужащих РФ, они госпитализированы.