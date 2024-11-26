"Одна з найпріоритетніших цілей": експерт про наслідки атаки на аеродром "Халіно"

Халіно — є одним з найближчих до кордонів України аеродромів, який використовують ЗС РФ для ударів по території України. Тут розміщувалися винищувачі Су-30 СМ.

Удари по аеродрому "Халіно" в РФ були успішними, оскільки цей аеродром є базовим для 14 винищувального полку РФ, який мав на озброєнні винищувачі четвертого поколінння Су-30 СМ. Про це в ефірі телемарафону сказав оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков.

Він зазначив, що вночі 25 листопада Сили оборони завдали ударів по аеродрому "Халіно", який є пунктом базування 14 винищувального полку РФ і є одним з найближчих до кордонів України аеродромів, який використовують ЗС РФ для ударів по території України.

"Станом на 2023 рік він мав на озброєнні винищувачі Су-30 СМ, які є носіями високоточної ракетної зброї. Це одна з найпріоритетніших цілей, яку Сили оборони вражали ще починаючи з 2023 року, а з із застосуванням високоточної балістичної зброї ці удари можуть бути ще ефективніші", — зазначив Кушніков.

Експерт зауважив, що поки немає супутникових даних наслідків атаки, але вони однозначно були успішними, що підтверджують українські фахівці і російські пропагандисти. Вадим Кушніков додав, що навіть якщо йдеться не про знищення, а лише про ушкодження літака, то це вимагатиме довготривалого ремонту.

Нагадаємо, що ATACMS "приземлилися" на аеродром "Курськ-Східний". Внаслідок атаки поранення дістали 2 військовослужбовці РФ, вони госпіталізовані.