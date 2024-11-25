ATACMS "приземлилися" на аеродром "Курськ-Східний" і "Халіно": Z-блогери згадали Путіна й "Орешник"

7 ракет ATACMS та 12 БпЛА атакували вночі Курську область. Ракети збивалися в районі Курська, Курчатова та низки населених пунктів Октябрьського району.

Щонайменше 2 ракети американського виробництва ATACMS "приземлилися" цієї ночі на аеродромі "Курськ-Східний" в Курській області. Про це повідомляють OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно".

"Момент прильоту двох касетних ATACMS по аеродрому "Курськ-Східний". Локація — Курськ", — йдеться в повідомленні.

Аналітики вказали приблизні координати точок, куди поцілили ракети ATACMS.

Російське незалежне видання ASTRA повідомило про атаку на військовий аеродром "Халіно". Відомо, що поранення дістали 2 військовослужбовців.

Зазначається, що 7 ракет ATACMS та 12 БпЛА атакували вночі Курську область. Ракети збивалися в районі Курська, Курчатова, села Миколаївка Курчатовського району, села 2-га Моква Курського району, села Олексіївка Октябрського району, села Старкове Октябрьського району.

"Як мінімум одна ракета атакувала військовий аеродром "Халіно", там поранення дістали 2 військовослужбовці, вони госпіталізовані, пошкоджено приватний будинок, про пошкодження на аеродромі наразі невідомо", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Курської області Олексій Смірнов раніше повідомив: "Удар ЗСУ відбивали цієї ночі наші бійці ППО: збито 7 українських ракет та 7 БПЛА літакового типу".

Російські Z-блогери між тим знову обурилися, що "Орешник", яким нещодавно вихвалявся Путін, нікого не налякав, а іноземні ракети як летіли, так і летять на територію Росії.

"Ну і вночі очікувано х*хли вдарили ракетами ATACMS аеродромом у Курській області. 8 ракет. По 7 відпрацювали. Куди били та яких цілей хотіли досягти не особливо зрозуміло, бо авіації там давно немає, а аеродром поламати такими ударами неможливо. Відпрацювали не завжди дорівнює "збили". Це означає, що ППО протидіяли своїми ракетами такій кількості цілей", — написав російський провоєнний канал Fighterbomber, який веде льотчик Збройних сил РФ Ілля Туманов.

Він додав, що в мережі так і немає нормальних супутникових знімків, які б показали, що російський "Орешник", який днями атакував Дніпро", зміг завдати серйозних пошкоджень.

"Так, ну що, 4 дні минуло з моменту презентації "Орешника", чи точніше його "Ореха". Болісне очікування нормальних супутникових знімків закінчилося", — написав телеграм-канал.

Нагадаємо, що 25 листопада в російському місті Калуга прогриміли вибухи на кількох промислових об'єктах. В мережі пишуть про сильну пожежу, яка спалахнула на місцевому нафтопереробному заводі.