Погрози Путіна нікого не налякали: зграя ATACMS атакувала Курську область

В мережі публікують фото влучань і заявляють про проліт близька десятка західних ракет та про роботу протиповітряної оборони.

23 листопада в Курській області склалася "вибухова обстановка". Зграя американських ракет влаштувала терор по об'єктах РФ. Про це повідомив Z-блогер Alex Parker Returns.

"По Курській області завдано ударів ATACMS. Близько 6 ракет. Працює ППО. Погрози "Пыпы" (так росіяни називають президента РФ В. Путіна — ред.) не спрацювали. Адже й подумати ніхто не міг", — написав блогер.

В мережі росіяни пишуть про ракетну атаку і повідомляють про наліт близько 10 ATACMS.

Також в соцмережі з'явилося фото ймовірного влучання ATACMS по об'єкту в Курській області.

Влучання ATACMS по об'єкту в Курській області.

Міноборони Росії та Генштаб ЗСУ поки що ракетну атаку в Курській області не коментували.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по підземному об'єкту в Курській області РФ, загинули 18 російських військових, включно з генерал-лейтенантом Солодчуком, також було поранено 33 російських солдатів і вбито 500 північнокорейських солдатів.