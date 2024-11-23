Угрозы Путина никого не напугали: стая ATACMS атаковала Курскую область

В сети публикуют фото попаданий и заявляют о пролете около десятка западных ракет и о работе противовоздушной обороны.

23 ноября в Курской области сложилась "взрывная обстановка". Стая американских ракет устроила террор по объектам РФ. Об этом сообщил Z-блогер Alex Parker Returns.

"По Курской области нанесены удары ATACMS. Около 6 ракет. Работает ПВО. Угрозы "Пыпы" (так россияне называют президента РФ В. Путина — ред.) не сработали. Ведь и подумать никто не мог", — написал блогер.

В сети россияне пишут о ракетной атаке и сообщают о налете около 10 ATACMS.

Также в соцсети появилось фото вероятного попадания ATACMS по объекту в Курской области.

Попадание ATACMS по объекту в Курской области.

Минобороны России и Генштаб ВСУ пока ракетную атаку в Курской области не комментировали.

Напомним, что в результате ракетного удара по подземному объекту в Курской области РФ, погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, также были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат.