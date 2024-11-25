БпЛА атакували НПЗ та оборонний завод у Калузі: ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу (відео)

Російське Міноборони повідомило про збиття восьми БпЛА та падіння уламків на промисловий об'єкт, де потім спалахнула пожежа. Однак у мережу виклали відео, на яких чується проліт і влучання кількох дронів у місцевий НПЗ та оборонне підприємство.

В російському місті Калуга прогриміли вибухи на кількох промислових об'єктах. В мережі пишуть про сильну пожежу, яка спалахнула на місцевому нафтопереробному заводі.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в області "працювала" ППО, яка збила три невідомих БпЛА. За словами чиновника, в результаті падіння уламків дронів відбулося займання на промисловому об'єкті, яке потім було оперативно нібито ліквідовано. Згодом російське Міноборони відрапортувало, що в результаті "роботи ППО" було збито вісім безпілотників у Калузькій області.

Водночас російські Telegram-канали написали, що місцеві мешканці чули проліт трьох безпілотників у цій місцевості та серію вибухів у районі НПЗ. Зокрема, канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що під атаку БпЛА потрапили місцевий НПЗ і завод, а на місці влучання тривали сильні пожежі.

Також відео з пожежею оприлюднив керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко. Він написав, що російська Калуга "перебуває під атакою БпЛА", а потім у наступному пості написав, що "гарно горить в Калузі дещо промислове".

Згодом Коваленко додав, що дрони також атакували російський завод "Тайфун". За його словами, це підприємство пов'язане з російським ВПК і займається забезпеченням роботи радіоелектронної й оптико-електронної апаратури, створенням компонентів для ракетних та авіаційних систем, модернізацією військової техніки та супутніми оборонними технологіями.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на "Перший завод" у Калузі відбулася масштабна атака безпілотників. Міноборони РФ визнало факт атаки, однак промовчало про влучання дронів на місцевий НПЗ, де почалася масштабна пожежа.

Згодом, 8 листопада джерела Фокусу повідомили, що ГУР вдарив дронами по нафтопереробному заводу в Саратові. Російська нафтопереробна галузь може втратити потужності Саратовського НПЗ, який переробляє 7,2 млн тонн нафти. По НПЗ вдарили дрони ГУР в ніч на 8 листопада.