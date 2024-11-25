БпЛА атаковали НПЗ и оборонный завод в Калуге: сообщают о масштабном пожаре, — СМИ (видео)

Российское Минобороны сообщило о сбитии восьми БпЛА и падении обломков на промышленный объект, где потом вспыхнул пожар. Однако в сеть выложили видео, на которых слышится пролет и попадание нескольких дронов в местный НПЗ и оборонное предприятие.

В российском городе Калуга прогремели взрывы на нескольких промышленных объектах. В сети пишут о сильном пожаре, который вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в области "работала" ПВО, которая сбила три неизвестных БпЛА. По словам чиновника, в результате падения обломков дронов произошло возгорание на промышленном объекте, которое затем было оперативно якобы ликвидировано. Впоследствии российское Минобороны отрапортовало, что в результате "работы ПВО" было сбито восемь беспилотников в Калужской области.

В то же время российские Telegram-каналы написали, что местные жители слышали пролет трех беспилотников в этой местности и серию взрывов в районе НПЗ. В частности, канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что под атаку БпЛА попали местный НПЗ и завод, а на месте попадания продолжались сильные пожары.

Также видео с пожаром обнародовал руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он написал, что российская Калуга "находится под атакой БПЛА", а затем в следующем посте написал, что "хорошо горит в Калуге кое-что промышленное".

Впоследствии Коваленко добавил, что дроны также атаковали российский завод "Тайфун". По его словам, это предприятие связано с российским ВПК и занимается обеспечением работы радиоэлектронной и оптико-электронной аппаратуры, созданием компонентов для ракетных и авиационных систем, модернизацией военной техники и сопутствующими оборонными технологиями.

Напомним, 10 мая стало известно, что на "Первый завод" в Калуге произошла масштабная атака беспилотников. Минобороны РФ признало факт атаки, однако умолчало о попадании дронов на местный НПЗ, где начался масштабный пожар.

Впоследствии, 8 ноября источники Фокуса сообщили, что ГУР ударил дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Российская нефтеперерабатывающая отрасль может потерять мощности Саратовского НПЗ, который перерабатывает 7,2 млн тонн нефти. По НПЗ ударили дроны ГУР в ночь на 8 ноября.