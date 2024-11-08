Подразделения ГУР ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове, — источники Фокуса (видео)

Российская нефтеперерабатывающая отрасль может потерять мощности Саратовского НПЗ, который перерабатывает 7,2 млн тонн нефти. По НПЗ ударили дроны ГУР в ночь на 8 ноября.

Украинские беспилотники добрались до Саратовского нефтеперерабатывающего завода (Саратовского НПЗ), который входит в структуру компании "Роснефть". Российские власти отрицают попадание, вместо этого говорят о пожаре в результате падения обломков. На видео, снятом местными жителями, видим открытое пламя, которое свидетели сняли с расстояния в несколько километров. Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что атака дронов — это успешная спецоперация, которую провели украинские разведчики.

Источники Фокуса заявили, что в ночь на 8 ноября дроны Главного управления разведки действительно добрались до Саратова и попали в Саратовский НПЗ. Успешность спецоперации доказывают сообщения местных жителей, которые публиковали кадры пожара в Заводском районе, в котором расположен завод. Саратовские СМИ при этом добавили, что беспилотники попали по одной из нефтеперерабатывающих установок и в резервуар с мазутом. Между тем российские власти заверили, что над регионом работали силы ПВО и сбили все украинские беспилотники, рассказали собеседники Фокуса.

Отметим, Саратовский НПЗ — предприятие, которое ранее называлось завод "Крекинг". НПЗ принадлежит нефтяной компании "Роснефть", производительность — около 7,2 млн тонн нефтепродуктов (данные 2020 года). Ориентировочное расстояние до Украины — около 600 км (в нескольких километрах на восток — аэродром "Энгельс-2" ВС РФ).

Удары по РФ — Саратовский НПЗ Фото: Из открытых источников

Удар по РФ — детали

Губернатор Саратовской области Сергей Бусаргин в Telegram-канале подтвердил атаку дронов на город Саратов. В сообщении, опубликованном в 2:46 в ночь на 8 ноября чиновник написал, что региону угрожают украинские беспилотники. Через 10 мин. — информировал о якобы сбитии дронов, обломки которых упали в Заводском районе. Место онлайн-СМИ "Саратов 24" информировало о воздушной атаке и точках попадания, о которых рассказали украинские разведчики. Позже журналисты добавили, что от "падения обломков" выбило окна, а из домов неподалеку провели эвакуацию населения.

Удары по РФ — губернатор о Саратовской области 8 ноября Фото: Скриншот Удары по РФ — СМИ о Саратовской области 8 ноября Фото: Скриншот

Между тем в Минобороны РФ заверили, что все украинские дроны обезвредили и ни один не ударил по российскому стратегическому объекту. По словам российского командования, Силы обороны запустили 17 дронов. Дроны сбивали, среди прочих, над Саратовской областью — туда добрались, пролетели 600 км, шесть БПЛА. Также работали силы ПВО над Воронежской областью (шесть дронов), Белгородской (четыре), Брянской (один), утверждают россияне.

Удары по РФ — Минобороны о Саратовской области 8 ноября Фото: Скриншот

Отметим, 7 ноября украинская разведка доложила об успешном ударе по российскому порту "Каспийск" на берегу Каспийского моря. В порту стояли ракетоносители для ударов по Украине: дронам удалось пролететь более 1 200 км.

Напоминаем, 8 ноября военкор РФ сообщил, что президент Владимир Путин мог приказать приостановить ракетные удары по Украине, и объяснил, что так давят для переговоров.