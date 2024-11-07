"Калибры" не запускают: в ВМС объяснили, как россияне используют Каспийское море

В Каспийском море есть ракетоносители "Калибров", но этот регион, как пояснил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, россияне используют для нанесения ударов по Украине с воздуха.

В среду, 6 ноября, дроны Главного управления разведки МОУ впервые ударили по российской флотилии, которая дислоцируется в Каспийском море. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что Каспийское море является одной из пяти локаций, где базируется военно-морской флот РФ. Россияне перебрасывают оттуда боевые корабли по Волго-Донскому судоходному каналу, который соединяет с Азовским морем, и наносит по Украине удары с воздуха.

В Каспийском море есть ракетоносители, которые могут запускать ракеты типа "Калибр", но пока нет подтвержденной информации об обстрелах Украины с применением кораблей, находящихся в этом регионе.

"Каспийское море они чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. То есть они заходят в эту акваторию специально и оттуда у них пусковые рубежи, для того, чтобы обстреливать Украину", — рассказал Плетенчук.

По его словам, скорее всего, это происходит для того, чтобы в случае нештатного схода уже старых ракет, которые имеют на вооружении россияне, исключить потери среди гражданского населения.

Напомним, по данным российских журналистов, для атаки по порту в Дагестане использовался сверхлегкий самолет-дрон А-22 "Летучая лиса".

Forbes писал, что роботизированный дрон-самолет с дистанционным управлением, заряженный взрывчаткой, пролетел 1126 км до стоянки российского Каспийского флота в Дагестане, где поразил сразу три корабля.