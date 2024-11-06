Самолет-дрон атаковал базу Каспийской флотилии, которая обстреливала Украину ракетами (видео)

По данным российских журналистов, для атаки использовался сверхлегкий самолет-дрон А-22 "Летучая лисица". Каспийск находится в тысяче километров от ближайших украинских городов.

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Утром 6 ноября жители Дагестана слышали взрывы. Российские власти заявили об уничтожении украинского беспилотник. Об этом пишет российское медиа Astra и приводит свидетельства очевидцев.

По данным журналистов, беспилотники пытались атаковать главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ в Дагестане, на это указывают кадры с места и очевидцы.

Глава региона Серей Меликов сообщил, что в Каспийске сбили беспилотник, но местные говорят о нескольких БПЛА. Кадры с места события указывают на то, что дроны атаковали пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Сообщалось, что из-за атаки дронов в аэропорту Махачкалы задержали несколько рейсов.

Взрыв в Каспийске

На опубликованных кадрах слышны автоматные очереди, которыми, судя по всему, пытались "приземлить" беспилотник, а также невнятные критические междометия очевидцев события

Из открытых данных известно, что в этом пункте базируются части береговых войск, в т.ч. морская пехота. Эта флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

По данным журналистов, данные мониторинга пожаров NASA указывают на то, что возгораний после атаки в районе пункта базирования флотилии не фиксировалось.

Другие российские ресурсы утверждают, что речь для атаки использовался сверхлегкий самолет-дрон А-22 "Летучая лисица". Каспийск до ближайших украинских городов отделяет тысяча километров.

Самолеты-дроны Аэропракт А-22 и Skyranger Nynja

Спортивный самолет, переделанный в дрон

Инженеры ГУР переделывают в беспилотники самолеты двух типов — "Аэропракт А-22" и Skyranger Nynja, отмечал журнал Forbes. Такие авиационные аппараты оснащаются недорогими видеокамерами, простыми бортовыми компьютерами и спутниковой радиосвязью.

На месте одной из предыдущих подобных атак в российском Салавате были отчетливо видны широкие прямые крылья, колеса и пропеллер — типичные комплектующие недорогого спортивного самолета. Стоимость такого комплекта — порядка 90 000 долларов.

Напомним, что бомбардировщик B-21 Raider станет "самолетом-маткой" для беспилотных истребителей. Американский бомбардировщик рассматривается как новая платформа, чтобы получить превосходство в воздухе.

Также сообщалось, что 6 ноября РФ атаковала Украину дронами и ракетами — есть разрушения. Применялись ракетные системы Х-59, Х-31П и 63 "Шахеды".