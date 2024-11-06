Бомбардировщик B-21 Raider станет "самолетом-маткой" для беспилотных истребителей

Американский бомбардировщик может стать новой платформой для завоевания превосходства в воздухе. С одной стороны он может стать заменой самолетов проекта NGAD, с другой — заменить в этой роли истребители F-22 Raptor.

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B-21 Raider ВВС США, изначально задуманный как стелс-бомбардировщик, может выполнять непривычные для себя функции. С развитием технологий отрицания/отказа в доступе (A2/AD) и искусственного интеллекта В-21 может заменить истребитель NGAD в миссиях по завоеванию господства в воздухе.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о возможностях новейшего стратегического бомбардировщика ВВС США B-21 Raider.

Выполняя роль "материнского судна" для одноразовых беспилотных истребителей, созданных в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), B-21 может поражать как воздушные, так и наземные цели. Это лишь одно из проявлений все большей роли беспилотных воздушных систем в боевых действиях будущего, что предполагает постепенный отказ от традиционных пилотируемых истребителей.

Почему B-21 Raider – основа будущего превосходства США в воздухе

Универсальность B-21 подчеркивает эволюцию американской воздушной стратегии в условиях противостояния.

В настоящее время Соединенные Штаты являются лишь одной из трех держав, эксплуатирующих стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия – наряду с Китаем и Россией. Большинство стран просто не видят необходимости в бомбардировщиках, поскольку многие их задачи могут выполнять меньшие многоцелевые самолеты.

США продолжают использовать бомбардировщики как часть своей ядерной триады, наряду с ракетами наземного базирования и подводными лодками-носителями баллистических ракет. Во время глобальной войны с терроризмом (GWoT) бомбардировщики использовались в своей привычной роли, но становится все более очевидным, что для этих задач можно задействовать и многоцелевые истребители, такие как F-35 Lightning II.

Новейший американский бомбардировщик B-21 Raider Фото: ВВС США

Тем не менее, ВВС США по-прежнему имеют преимущество перед своими ближайшими противниками: они эксплуатируют Northrop B-2 Spirit, единственный настоящий стелс-бомбардировщик, а в настоящее время авиационное ведомство разрабатывает его замену – Northrop Grumman B-21 Raider.

ВВС планируют создать не менее 100 "Рейдеров", в то время как некоторые официальные лица называют цифру вдвое больше.

Многие предполагают, что Raider, который должен поступить на вооружение в 2030-х годах, заменив B-1 Lancer и B-2 Spirit, может стать последним произведенным бомбардировщиком. Прогресс в области ПВО, искусственного интеллекта (ИИ) и стелса, а также гиперзвуковые ракеты могут привести к тому, что большие бомбардировщики уйдут в прошлое. Возможно, роль стратегических бомбардировщиков будет выполнять F-53 Lightning III, несущий "гиперзвуковые стелс-ракеты" и другие боеприпасы.

Бомбардировщик B-2 Spirit Фото: Pinterest

Предсказать будущее военных технологий сложно, но не невозможно.

Уроки истории говорят нам о том, что инженеры Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems и, вероятно, десятков других оборонных подрядчиков уже планируют следующий большой проект, а Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) было буквально создано для работы над такими проектами.

Бомбардировщики вместо истребителей?

В недавнем отчете компании Simple Flying предлагаются варианты использования ВВС самолета B-21 Raider в роли истребителя следующего поколения NGAD (Next Generation Air Dominance). Автор статьи предположил, что "B-21 Raider вполне подходит для воздушного боя", что поначалу может показаться необычным.

Можно ли ожидать, что бомбардировщик действительео сможет заменить истребитель?

Как уже отмечалось, мы видели обратную тенденцию – истребители берут на себя роль бомбардировщиков. Хотя Simple Flying утверждает, что бомбардировщик "больше похож на массивный летающий стелссуперкомпьютер с самым передовым в мире набором сенсоров и электроники, чем на традиционный бомбардировщик", и обладает "возможностями класса "воздух-воздух", на самом деле Raider не станет истребителем.

Вместо этого Raider может стать материнским судном для целой группы беспилотников, которые будут выполнять функции истребителей.

ВВС США не спешат с NGAD не только из-за его стоимости, но и потому, что представители службы знают, что любая платформа, разрабатываемая сегодня, может устареть всего через несколько лет. Отчасти дело в том, что мы привыкли эксплуатировать самолеты, созданные десятилетия назад, такие как F-15 Eagle (модернизированный для 21 века под названием Eagle II) и F-16 Fighting Falcon, и уже не помним времен, когда самолеты появлялись и снимались с вооружения через десятилетие.

Огромный скачок в развитии технологий может означать возвращение к тому, что пережила авиация в 1930-х годах. Лишь немногие самолеты, разработанные в начале 30-х, представляли собой передовые разработки к началу Второй мировой войны в 1939 году, а к концу конфликта в небо поднялись еще более совершенные самолеты. Эра реактивных самолетов вызвала волну инноваций. ИИ, стелс и т. д. сделают то же самое.

Таким образом, истребитель – или, по крайней мере, пилотируемый истребитель – может отправиться на пенсию.

Система всех систем – включая B-21

Программа NGAD была инициирована для разработки "системы систем", включая пилотируемый истребитель, поддерживаемый БПЛА, которые могли бы служить его верными помощниками. Возможно, ВВС осознали, что им не нужен истребитель NGAD для замены F-22 Raptor.

Как истребитель воздушного превосходства, F-22 предназначен для "уничтожения" противника далеко за пределами видимости. Он не может позволить противнику приблизиться на расстояние видимости. То же самое можно сказать и о B-21 Raider.

Именно В-21, а не NGAD, может стать заменой F-22.

Истребитель F-22 Raptor Фото: Открытые источники

Брэндон Вайхерт, автор сайта The National Interest, считает: "В эпоху, когда преобладают угрозы, направленные на преодоление отрицания/отказа в доступе (A2/AD), B-21 Raider рассматривается как более практичный вариант, чем NGAD, и обеспечивающий возможности для проецирования силы США за горизонт против возникающих угроз со стороны Китая и других стран".

Итак, B-21 не будет истребителем.

Вместо него истребителями могут стать беспилотники – возможно, даже в качестве паразитов в корпусе B-21. Collaborative Combat Aircraft (CCA), который ВВС разрабатывают совместно с ВМС США, как раз может стать таким модернизируемым и одноразовым дешевым беспилотником. Таким образом, будущее за беспилотными истребителями – простите, фанаты истребительной авиации!

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].