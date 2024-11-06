Бомбардувальник B-21 Raider стане "літаком-маткою" для безпілотних винищувачів

Американський бомбардувальник може стати новою платформою для завоювання переваги в повітрі. З одного боку він може стати заміною літаків проєкту NGAD, з іншого — замінити в цій ролі винищувачі F-22 Raptor.

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B-21 Raider ВПС США, спочатку задуманий як стелс-бомбардувальник, може виконувати незвичні для себе функції. З розвитком технологій заперечення/відмови в доступі (A2/AD) і штучного інтелекту В-21 може замінити винищувач NGAD у місіях із завоювання панування в повітрі.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про можливості новітнього стратегічного бомбардувальника ВПС США B-21 Raider.

Виконуючи роль "материнського судна" для одноразових безпілотних винищувачів, створених у рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA), B-21 може вражати як повітряні, так і наземні цілі. Це лише один із проявів дедалі більшої ролі безпілотних повітряних систем у бойових діях майбутнього, що передбачає поступову відмову від традиційних пілотованих винищувачів.

Чому B-21 Raider — основа майбутньої переваги США в повітрі

Універсальність B-21 підкреслює еволюцію американської повітряної стратегії в умовах протистояння.

Наразі Сполучені Штати є лише однією з трьох держав, які експлуатують стратегічні бомбардувальники дальнього радіусу дії, — поряд з Китаєм і Росією. Більшість країн просто не бачать необхідності в бомбардувальниках, оскільки багато їхніх завдань можуть виконувати менші багатоцільові літаки.

США продовжують використовувати бомбардувальники як частину своєї ядерної тріади, поряд з ракетами наземного базування і підводними човнами-носіями балістичних ракет. Під час глобальної війни з тероризмом (GWoT) бомбардувальники використовували у своїй звичній ролі, але стає дедалі очевиднішим, що для цих завдань можна задіяти і багатоцільові винищувачі, такі як F-35 Lightning II.

Новітній американський бомбардувальник B-21 Raider Фото: ВПС США

Проте ВПС США, як і раніше, мають перевагу перед своїми найближчими супротивниками: вони експлуатують Northrop B-2 Spirit, єдиний справжній стелс-бомбардувальник, а наразі авіаційне відомство розробляє його заміну — Northrop Grumman B-21 Raider.

ВПС планують створити щонайменше 100 "Рейдерів", тоді як деякі офіційні особи називають цифру вдвічі більшу.

Багато хто припускає, що Raider, який має надійти на озброєння у 2030-х роках, замінивши B-1 Lancer і B-2 Spirit, може стати останнім виробленим бомбардувальником. Прогрес у галузі ППО, штучного інтелекту (ШІ) і стелсу, а також гіперзвукові ракети можуть призвести до того, що великі бомбардувальники відійдуть у минуле. Можливо, роль стратегічних бомбардувальників виконуватиме F-53 Lightning III, що несе "гіперзвукові стелс-ракети" та інші боєприпаси.

Бомбардувальник B-2 Spirit Фото: Pinterest

Передбачити майбутнє військових технологій складно, але не неможливо.

Уроки історії говорять нам про те, що інженери Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems і, ймовірно, десятків інших оборонних підрядників уже планують наступний великий проєкт, а Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) було буквально створено для роботи над такими проєктами.

Бомбардувальники замість винищувачів?

У недавньому звіті компанії Simple Flying пропонуються варіанти використання ВПС літака B-21 Raider у ролі винищувача наступного покоління NGAD (Next Generation Air Dominance). Автор статті припустив, що "B-21 Raider цілком підходить для повітряного бою", що спочатку може здатися незвичайним.

Чи можна очікувати, що бомбардувальник дійсно зможе замінити винищувач?

Як уже зазначалося, ми бачили зворотну тенденцію — винищувачі беруть на себе роль бомбардувальників. Хоча Simple Flying стверджує, що бомбардувальник "більше схожий на масивний літаючий стелссуперкомп'ютер із найпередовішим у світі набором сенсорів і електроніки, ніж на традиційний бомбардувальник", і має "можливості класу "повітря-повітря", насправді Raider не стане винищувачем.

Замість цього Raider може стати материнським судном для цілої групи безпілотників, які виконуватимуть функції винищувачів.

ВПС США не поспішають з NGAD не тільки через його вартість, а й тому, що представники служби знають, що будь-яка платформа, що розробляється сьогодні, може застаріти лише через кілька років. Частково річ у тім, що ми звикли експлуатувати літаки, створені десятиліття тому, як-от F-15 Eagle (модернізований для 21 століття під назвою Eagle II) і F-16 Fighting Falcon, і вже не пам'ятаємо часів, коли літаки з'являлися і знімалися з озброєння через десятиліття.

Величезний стрибок у розвитку технологій може означати повернення до того, що пережила авіація в 1930-х роках. Лише деякі літаки, розроблені на початку 30-х, були передовими розробками на початку Другої світової війни в 1939 році, а до кінця конфлікту в небо піднялися ще більш досконалі літаки. Ера реактивних літаків викликала хвилю інновацій. ШІ, стелс тощо зроблять те саме.

Таким чином, винищувач — або, принаймні, пілотований винищувач — може піти на пенсію.

Система всіх систем — включно з B-21

Програма NGAD була ініційована для розробки "системи систем", включно з пілотованим винищувачем, підтримуваним БПЛА, які могли б служити його вірними помічниками. Можливо, ВПС усвідомили, що їм не потрібен винищувач NGAD для заміни F-22 Raptor.

Як винищувач повітряної переваги, F-22 призначений для "знищення" противника далеко за межами видимості. Він не може дозволити противнику наблизитися на відстань видимості. Те ж саме можна сказати і про B-21 Raider.

Саме В-21, а не NGAD, може стати заміною F-22.

Винищувач F-22 Raptor Фото: Відкриті джерела

Брендон Вайхерт, автор сайту The National Interest, вважає: "В епоху, коли переважають загрози, спрямовані на подолання заперечення / відмови в доступі (A2 / AD), B-21 Raider розглядають як практичніший варіант, ніж NGAD, і такий, що забезпечує можливості для проєктування сили США за горизонт проти загроз, що виникають з боку Китаю та інших країн".

Отже, B-21 не буде винищувачем.

Замість нього винищувачами можуть стати безпілотники — можливо, навіть як паразити в корпусі B-21. Collaborative Combat Aircraft (CCA), який ВПС розробляють спільно з ВМС США, якраз може стати таким модернізованим і одноразовим дешевим безпілотником. Таким чином, майбутнє за безпілотними винищувачами — вибачте, фанати винищувальної авіації!

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].