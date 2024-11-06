Літак-дрон атакував базу Каспійської флотилії, яка обстрілювала Україну ракетами (відео)

За даними російських журналістів, для атаки використовувався надлегкий літак-дрон А-22 "Летюча лисиця". Каспійськ розташований за тисячу кілометрів від найближчих українських міст.

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Вранці 6 листопада жителі Дагестану чули вибухи. Російська влада заявила про знищення українського безпілотника. Про це пише російське медіа Astra і наводить свідчення очевидців.

За даними журналістів, безпілотники намагалися атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані, на це вказують кадри з місця й очевидці.

Голова регіону Сергій Меліков повідомив, що в Каспійську збили безпілотник, але місцеві кажуть про кілька БПЛА. Кадри з місця події вказують на те, що дрони атакували пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Повідомлялося, що через атаку дронів в аеропорту Махачкали затримали кілька рейсів.

Вибух у Каспійську

На опублікованих кадрах чути автоматні черги, якими, судячи з усього, намагалися "приземлити" безпілотник, а також невиразні критичні вигуки очевидців події

З відкритих даних відомо, що в цьому пункті базуються частини берегових військ, зокрема морська піхота. Ця флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

За даними журналістів, дані моніторингу пожеж NASA вказують на те, що загорянь після атаки в районі пункту базування флотилії не фіксували.

Інші російські ресурси стверджують, що мова для атаки використовувався надлегкий літак-дрон А-22 "Летюча лисиця". Каспійськ до найближчих українських міст відділяє тисяча кілометрів.

Каспійськ на карті

Літаки-дрони Аеропракт А-22 і Skyranger Nynja

Спортивний літак, перероблений на дрон

Інженери ГУР переробляють на безпілотники літаки двох типів - "Аеропракт А-22" і Skyranger Nynja, зазначав журнал Forbes. Такі авіаційні апарати оснащуються недорогими відеокамерами, простими бортовими комп'ютерами і супутниковим радіозв'язком.

На місці однієї з попередніх подібних атак у російському Салаваті було чітко видно широкі прямі крила, колеса і пропелер — типові компоненти недорогого спортивного літака. Вартість такого комплекту — близько 90 000 доларів.

Нагадаємо, що бомбардувальник B-21 Raider стане "літаком-маткою" для безпілотних винищувачів. Американський бомбардувальник розглядається як нова платформа, щоб отримати перевагу в повітрі.

Також повідомлялося, що 6 листопада РФ атакувала Україну дронами і ракетами — є руйнування. Застосовувалися ракетні системи Х-59, Х-31П і 63 "Шахеди".