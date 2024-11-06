Ракеты Х-59, Х-31П и 63 "Шахеды": РФ ударила по Украине, есть разрушения

В результате атаки поражен энергообъект на Николаевщине, есть разрушения на Сумщине и Днепропетровщине. 20 вражеских БПЛА "потерялись" в воздушном пространстве Украины.

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Вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября 2024 года РФ нанесла удар по Украине управляемыми ракетами и "Шахедами". Силами ПВО сбито более половины вражеских БпЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что ВС РФ запустили по Одесской области 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-31П, а также 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа, которые запускали из Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла и Чауды (Крым).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38-ми вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. 20 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще два находятся в воздушном пространстве Украины", — говорится в сообщении.

Атака на Николаевскую область

Как сообщили в Николаевской ОГА, в ночь на 6 ноября силами и средствами ПВО на Николаевщине уничтожено 7 "Шахедов". В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

Также за минувшие сутки ВС РФ атаковали FPV-дронами и артиллерией Куцурубскую громаду. В результате чего в с. Солончаки повреждены два автомобиля, в с. Дмитровка — хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Также под вражескими артиллерийскими обстрелами находился город Очаков Очаковской громады. В результате чего ранения получили 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное. Кроме того, в результате обстрела, возник пожар жилого дома, который был оперативно ликвидирован пожарными.

Атака на Сумщину

Председатель Сумской ОГА Игорь Кальченко сообщил об атаке на регион 5 ноября. Было зафиксировано 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области и 208 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

Оккупанты атаковали приграничье из РСЗО, минометов, применили FPV-дроны и КАБы.

Атака на Днепропетровщину

Ночью российская армия обстреляла Никопольщину в Днепропетровской области. Об этом проинформировал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Агрессор ударил из РСЗО "Град" по Марганецкой громаде. Выпустил 10 снарядов. Погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровщины — без вражеских ударов", — говорится в сообщении.

Атака на Запорожье

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров проинформировал, что в результате ракетного удара по Запорожью 5 ноября 7 человек погибли, 25 получили ранения. Также в течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

"Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке. 154 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское. 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобково и Новоданиловки", — сообщил Федоров.

Кроме этого ВС РФ нанесли по области более 130 ударов из артиллерии. Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также российские "Шахеды" атаковали Кировоградскую и Черниговскую области. 5 ноября в Харькове в результате обстрела разрушениям подвергся пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина. По предварительной информации местных властей, удар был нанесен "Шахедом".

Напомним, что Силы обороны Украины используют дроны от компании Ptashka Drones, оснащенные "ситкометами" для перехвата вражеских квадракоптеров, в частности "Мавиков".