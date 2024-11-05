ВСУ начали сбивать "Мавики" дронами с "сеткометами": как они работают (видео)

По словам разработчиков, "сеткометы" позволили минимизировать затраты на один перехват вражеского беспилотника до 1200 гривен.

Related video

Силы обороны Украины используют дроны от компании Ptashka Drones, оснащенные "сеткометами" для перехвата вражеских квадракоптеров, в частности "Мавиков". Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале производителя.

ВСУ используют дроны с "сеткометами"

Судя по кадрам, "сеткомет" являет собой устройство, которое крепиться к дрону, а при приближении к вражескому БПЛА выстреливает сетку для его перехвата. Отстреленная сетка запутывает лопасти двигателей беспилотника, из-за чего тот упускает возможность летать. Весит такой аппарат всего 373 грамма.

"Сеткометы" от Ptashka Drones Фото: Ptashka Drones

"Сеткометы" можно устанавливать на беспилотники типа Mavic, Autel или FPV-дроны. Механизм является многоразовым и требует только замены картриджей с сеткой. По словам разработчиков, многократное использование таких БПЛА-перехватчиков позволило минимизировать затраты на один перехват до 1200 гривен – стоимости одного картриджа.

Важно

Новое средство от "Шахедов": как начали действовать ВСУ против дронов РФ

На канале производителя также упоминается о разработке пехотного однозарядного пистолета-перехватчика против FPV-дронов, в основе которого лежит подобная технология. Он находится на финальных этапах разработки и проходит испытания, после чего будет передаваться для пробных применений военным.

"Конструкцию собрали, она готова к масштабированию. Работает без осечек. Осталось увеличить дальность выстрела. Это сложнее, чем кажется, потому что мы ограничены техническими возможностями этого маленького устройства. Всегда в поиске баланса между мощностью, дальностью, парусностью, отдачей и прочностью конструкции", — рассказали разработчики.

Испытания пистолета-перехватчика против FPV-дронов

Напомним, ВС РФ также используют квадрокоптеры, оснащенные "сеткометами", в частности аппараты "Тайга", "Тарантул" и "Осоед". По словам россиян, сеткометы являются эффективным и дешевым средством против дронов "Баба Яга" и БПЛА-разведчиков, однако есть несколько нюансов.

В свою очередь разработчик систем автоматизированного обучения бойцов, известный в Facebook как Paolo Lumiere отметил, что "сеткометы" вряд ли станут эффективным оружием против маневренных FPV-коптеров, однако при определенном развитии их можно успешно применять против менее подвижных дронов-разведчиков типа "Мавик".