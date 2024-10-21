Новое средство от "Шахедов": как начали действовать ВСУ против дронов РФ

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Относительно сегодняшнего видео, на котором запечатлен момент сбития дрона-камикадзе Shahed-136 украинским вертолетом Ми-24…

Тот самый случай, когда не сверхзвуковой истребитель, тот же МиГ-29, отправляют сбивать из автоматической пушки объект, движущийся со скоростью 150 км/ч, а соразмерное по скорости воздушное средство.

Именно поэтому, когда я говорил об альтернативных средствах перехвата, то упоминал, помимо ударных вертолетов, турбовинтовую авиацию. Bell AH-1Z Viper, распродажи которых ежегодно устраивают ВМС США, или EMB-314 Super Tucano. В зонах, где сложно перехватить дрон-камикадзе мобильной группе перехвата либо же подавить комплексами РЭБ, именно такие средства и необходимы.

С учетом увеличения количества налетов Shahed-136, несмотря на то, что часть из них — это все же приманки, а также переходом РОВ на управление этими дронами-камикадзе в реальном времени и повышением показателя их маневрирования, актуальность в воздушных группах перехвата только возрастает.

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