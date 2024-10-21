Новий засіб від "Шахедів": як почали діяти ЗСУ проти дронів РФ

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Щодо сьогоднішнього відео, на якому зафіксовано момент збиття дрона-камікадзе Shahed-136 українським вертольотом Мі-24...

Той самий випадок, коли не надзвуковий винищувач, той самий МіГ-29, відправляють збивати з автоматичної гармати об'єкт, що рухається зі швидкістю 150 км/год, а відповідний за швидкістю повітряний засіб.

Саме тому, коли я говорив про альтернативні засоби перехоплення, то згадував, крім ударних вертольотів, турбогвинтову авіацію. Bell AH-1Z Viper, розпродажі яких щорічно влаштовують ВМС США, або EMB-314 Super Tucano. У зонах, де складно перехопити дрон-камікадзе мобільній групі перехоплення або ж придушити комплексами РЕБ, саме такі засоби і необхідні.

З урахуванням збільшення кількості нальотів Shahed-136, попри те, що частина з них — це все ж таки приманки, а також переходом РОВ на управління цими дронамі-камікадзе в реальному часі та підвищенням показника їхнього маневрування, актуальність у повітряних групах перехоплення тільки зростає.

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