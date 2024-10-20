Борец с "Шахедами": в Украине разрабатывают перехватчик иранских дронов "Sting" (фото)

Постоянные атаки ВС РФ беспилотниками по тыловым украинским городам и недостаток дорогих западных ракет к системам ПВО заставляют инженеров искать технологические решения. Новый дрон-перехватчик управляется очками виртуальной реальности, а система искусственного интеллекта помогает поразить цель.

Related video

Украинские специалисты разрабатывают беспилотник-перехватчик "Sting". Аппарат будет перехватывать иранские дроны-камикадзе "Шахед-136", которыми российская армия атакует тыловые города, пишет британская газета The Telegraph.

Новое оружие будет использоваться вместо обычных боеприпасов ПВО для защиты украинских городов. Его разработчики, группа Wild Hornets, заявляют, что их последняя инновация сможет летать со скоростью более 160 километров в час и на высоте более 3 километров.

Sting — классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, где установлены боеголовка и камера. Управлять им с земли будет пилот с помощью очков виртуальной реальности. Оператор сможет точно увидеть, куда летит беспилотник. Разработка включает в себя систему наведения на основе искусственного интеллекта

Цена дрона Sting в десятки раз ниже, чем "Шахедов"

Аналогичные беспилотники использовались для перехвата российских разведдронов, летающих высоко и медленно над полем боя и собирающих данные для артиллерийских и ракетных подразделений ВС РФ.

Sting станет первым дроном, специально разработанным для борьбы с иранскими "Шахедами", которые войска РФ ежедневно выпускают по Украине от 30 до 80 штук. Масштаб атак оказался серьезной проблемой для украинских подразделений ПВО: дорогостоящие западные ракеты класса "земля-воздух" заканчиваются.

"Средняя цена дрона Sting в десятки раз ниже, чем "Шахедов", — сообщил источник газеты из команды разработчиков.

Есть надежда, что при помощи недорогих беспилотников для уничтожения иранских дронов Украина сохранит запас ракет ПВО. Киев получил от Запада 1 млрд долларов на закупку и производство беспилотников, но в Wild Hornets заявляют, что им по-прежнему нужны дополнительные пожертвования для производства достаточного количества дронов.

Напомним, украинские дроны 20 октября поразили крупнейший в России завод имени Свердлова в Дзержинске, производящий взрывчатые вещества.

Фокус ранее писал, как российские оккупанты сбрасывают с дронов гранаты на жителей Херсона. Одна из гранат попала в цистерну с питьевой водой, погиб водитель.