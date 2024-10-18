Средства РЭБ бессильны: дроны Mavic с гранатами атакуют гражданских в Херсоне (фото, видео)

По словам Александра Толоконникова из военной администрации Херсона, в сентябре насчитали более 2700 сбросов гранат с дронов РФ. Переделанные китайские Mavic управляются на радиочастотах, которые украинские системы РЭБ не могут блокировать.

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Жители Херсона говорят, что российские беспилотники летают над улицами Херсона с осколочными гранатами и сбрасывают их на людей и все, что движется. Об этом пишет The Guardian.

По словам местного жителя Александра Устенко, он пережил три подобных атаки. Первая была в конце июля. Целью была полицейская машина в центре города, Устенко проходил мимо, и взрывной волной его сбило с ног. Вторая — в середине августа. Граната попала в цистерну с питьевой водой, когда он стоял в очереди за продуктами, погиб водитель. Устенко получил сотрясение мозга, очнувшись, увидел человека, лежащего в луже крови.

В конце сентября он пытался спрятаться от беспилотника под деревом, но граната прошла сквозь ветки и приземлилась в метре от него.

Взрывом ему оторвало левый указательный палец. Он левша и теперь в 51 год ему приходится учиться писать правой. Когда он говорит, он часто останавливается из-за множественных сотрясений мозга, он также с трудом стоит на ногах из-за взрывных ранений спины.

Житель Херсона, пострадавший от атак дронов с гранатами Житель Херсона, пострадавший от атак дронов с гранатами

Жители прифронтового Херсон столкнулись с новой угрозой со стороны российских дронов, приспособленных для сброса гранат, о чем российские военные открыто говорят в социальных сетях. Заявляют, что цель — все, что движется. С тех пор, как первые беспилотники стали летать над городом, каждый месяц совершались тысячи подобных атак. В итоге погибли 24 мирных жителя, сотни раненых.

"Охота началась, — призывал один из постов в Telegram над спутниковым снимком гражданского фургона. — Любой черный минивэн должен быть уничтожен, куда бы он ни направлялся".

На одном из видео, опубликованном оператором российского беспилотника, двое людей идут по тихой улице Херсона, не замечая дрона над головой, пока он не сбрасывает гранату. От разрыва оба падают корчатся в агонии

Гранаты сбрасывались на автобусы и людей, стоявших на остановках и мирных жителей, проезжавших на велосипедах, на людей в очереди за гуманитарной помощью или просто идущих домой с покупками.

Переделанные беспилотники Mavic, выпускаемые в Китае для фото- и видеосъемки, управляются на радиочастотах, которые украинские системы РЭБ не могут блокировать. Они слишком маленькие, их слишком много, и летают они слишком низко, чтобы их можно было засечь традиционными средствами ПВО.

Только в августе было более 2500 таких атак, то есть десятки в день, подавляющее большинство из них в Херсоне, объяснил Александр Толоконников, представитель военной администрации Херсона. В сентябре таких случаев насчитали более 2700.

В период с 1 июля по 11 октября беспилотники ранили более 400 мирных жителей, в том числе и семерых детей. Многие из этих травм потребовали ампутации, объяснил Толоконников.

Напомним, что РФ нанесла массированный удар по Украине. При этом использовались 135 "Шахедов" и неизвестных дронов.

Также сообщалось, что российские войска захватили часть Максимильяновки и продвигаются возле Селидово и Курахово.