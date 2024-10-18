Средства РЭБ бессильны: дроны Mavic с гранатами атакуют гражданских в Херсоне (фото, видео)
По словам Александра Толоконникова из военной администрации Херсона, в сентябре насчитали более 2700 сбросов гранат с дронов РФ. Переделанные китайские Mavic управляются на радиочастотах, которые украинские системы РЭБ не могут блокировать.
Жители Херсона говорят, что российские беспилотники летают над улицами Херсона с осколочными гранатами и сбрасывают их на людей и все, что движется. Об этом пишет The Guardian.
По словам местного жителя Александра Устенко, он пережил три подобных атаки. Первая была в конце июля. Целью была полицейская машина в центре города, Устенко проходил мимо, и взрывной волной его сбило с ног. Вторая — в середине августа. Граната попала в цистерну с питьевой водой, когда он стоял в очереди за продуктами, погиб водитель. Устенко получил сотрясение мозга, очнувшись, увидел человека, лежащего в луже крови.
В конце сентября он пытался спрятаться от беспилотника под деревом, но граната прошла сквозь ветки и приземлилась в метре от него.
Взрывом ему оторвало левый указательный палец. Он левша и теперь в 51 год ему приходится учиться писать правой. Когда он говорит, он часто останавливается из-за множественных сотрясений мозга, он также с трудом стоит на ногах из-за взрывных ранений спины.
Жители прифронтового Херсон столкнулись с новой угрозой со стороны российских дронов, приспособленных для сброса гранат, о чем российские военные открыто говорят в социальных сетях. Заявляют, что цель — все, что движется. С тех пор, как первые беспилотники стали летать над городом, каждый месяц совершались тысячи подобных атак. В итоге погибли 24 мирных жителя, сотни раненых.
"Охота началась, — призывал один из постов в Telegram над спутниковым снимком гражданского фургона. — Любой черный минивэн должен быть уничтожен, куда бы он ни направлялся".
Гранаты сбрасывались на автобусы и людей, стоявших на остановках и мирных жителей, проезжавших на велосипедах, на людей в очереди за гуманитарной помощью или просто идущих домой с покупками.
Переделанные беспилотники Mavic, выпускаемые в Китае для фото- и видеосъемки, управляются на радиочастотах, которые украинские системы РЭБ не могут блокировать. Они слишком маленькие, их слишком много, и летают они слишком низко, чтобы их можно было засечь традиционными средствами ПВО.
Только в августе было более 2500 таких атак, то есть десятки в день, подавляющее большинство из них в Херсоне, объяснил Александр Толоконников, представитель военной администрации Херсона. В сентябре таких случаев насчитали более 2700.
В период с 1 июля по 11 октября беспилотники ранили более 400 мирных жителей, в том числе и семерых детей. Многие из этих травм потребовали ампутации, объяснил Толоконников.
Напомним, что РФ нанесла массированный удар по Украине. При этом использовались 135 "Шахедов" и неизвестных дронов.
Также сообщалось, что российские войска захватили часть Максимильяновки и продвигаются возле Селидово и Курахово.