Засоби РЕБ безсилі: дрони Mavic із гранатами атакують цивільних у Херсоні (фото, відео)

За словами Олександра Толоконнікова з військової адміністрації Херсона, у вересні нарахували понад 2700 скидів гранат із дронів РФ. Перероблені китайські Mavic управляються на радіочастотах, які українські системи РЕБ не можуть блокувати.

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Мешканці Херсона кажуть, що російські безпілотники літають над вулицями Херсона з осколковими гранатами та скидають на людей і усе, що рухається. Про це пише The Guardian.

За словами місцевого жителя Олександра Устенка, він пережив три подібні атаки. Перша була наприкінці липня. Ціллю була машина поліції в центрі міста, Устенко проходив повз і вибуховою хвилею його збило з ніг. Друга — у середині серпня. Граната влучила в цистерну з питною водою, коли він стояв у черзі за продуктами, загинув водій. Устенко отримав струс мозку, прийшовши до тями, побачив людину, яка лежала в калюжі крові.

Наприкінці вересня він намагався сховатися від безпілотника під деревом, але граната пройшла крізь гілки й приземлилася за метр від нього.

Вибухом йому відірвало лівий вказівний палець. Він шульга і тепер у 51 рік йому доводиться вчитися писати правою. Коли він говорить, він часто зупиняється через множинні струси мозку, а також насилу стоїть на ногах через вибухові поранення спини.

Житель Херсона, який постраждав від атак дронів із гранатами Житель Херсона, який постраждав від атак дронів із гранатами

Жителі прифронтового Херсона зіткнулися з новою загрозою з боку російських дронів, пристосованих для скидання гранат, про що російські військові відкрито говорять у соціальних мережах. Вони говорять, що цілі дронів — все, що рухається. Відтоді, як перші безпілотники стали літати над містом, щомісяця відбувалися тисячі подібних атак. У підсумку загинули 24 мирні жителі, сотні поранених.

"Полювання почалося, — закликав один із постів у Telegram над супутниковим знімком цивільного фургона. — Будь-який чорний мінівен має бути знищений, куди б він не прямував".

На одному з відео, опублікованому оператором російського безпілотника, двоє людей йдуть тихою вулицею Херсона, не помічаючи дрона над головою, доки він не скидає гранату. Від розриву обидва падають і корчаться в агонії

Гранати скидали на автобуси та людей, що стояли на зупинках, і мирних жителів, які проїжджали на велосипедах, на людей у черзі по гуманітарну допомогу або тих, хто просто йшов додому з покупками.

Перероблені безпілотники Mavic, що випускаються в Китаї для фото- і відеознімання, управляються на радіочастотах, які українські системи РЕБ не можуть блокувати. Вони занадто маленькі, їх занадто багато, і літають вони занадто низько, щоб їх можна було засікти традиційними засобами ППО.

Лише в серпні було понад 2500 таких атак, тобто десятки на день, переважна більшість із них у Херсоні, пояснив Олександр Толоконніков, представник військової адміністрації Херсона. У вересні таких випадків нарахували понад 2700.

У період із 1 липня до 11 жовтня безпілотники поранили понад 400 мирних жителів, зокрема й сімох дітей. Багато з цих травм потребували ампутації, пояснив Толоконніков.

Нагадаємо, що РФ завдала масованого удару по Україні. Водночас використовувалися 135 "Шахедів" і невідомих дронів.

Також повідомлялося, що російські війська захопили частину Максимільянівки і просуваються біля Селидового і Курахового.