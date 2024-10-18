ВС РФ захватили часть Максимильяновки и продвигаются возле Селидово и Курахово, — бойцы

Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово, сообщают в Генштабе. Враг движется исключительно по флангам, и если эти продвижения продолжатся — однажды обстановка для ВСУ станет сложнее, говорят бойцы.

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Российские оккупанты в Донецкой области имеют успехи по меньшей мере на 6 участках. Они захватили часть Максимильяновки и пытаются прорваться в направлении Лисовка — Сухой Яр. Об этом сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Кураховское направление. Мои казаки не выходят на связь еще с утра, начались сильные артобстрелы и накаты противника на Максимильяновку. Враг совершил зачистку центральной части села, и продвинулся дальше. Если ребята не выходят на связь, это означает только одно — что населенный пункт потерян. Далее хряки начнут двигаться в сторону Курахово через дачи", — предположил он.

"Мучной" сообщил, что мост из Островского на Курахово взорван, поэтому у украинских бойцов есть шансы выйти оттуда и приступать к новой линии обороны.

"Также стало горячо в направлении Лисовка-Сухой Яр. Здесь обычные накаты. Первый уже наши казаки отбили, враг спускается с террикона, их овер до**я", — рассказал военный.

Карта боев в Донецкой области

Также в районе Тернов для Сил обороны усложнилась ситуация. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал боец 24 ОШБр Станислав Бунятов.

"Район Тернов сейчас перешел в активную негативную для нас фазу. Враг давит и имеет постепенные продвижения в стороне Макеевки, Невского, Ямполовки и юго-восточнее Торского. Наиболее успешно враг продвигается от Невского до Тернов, прогнозы моих собратьев не очень обнадеживающие", — проинформировал он.

Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"В сети распространяется инфа о том, что враг перерезал дорогу от Новодмировки на Селидово, что скорее всего не соответствует действительности, по словам защитников города. Но ситуация в Селидово далеко не лучшая и требует определенных действий, ведь враг движется исключительно по флангам, и если эти продвижения продолжатся, то в один момент обстановка будет очень и очень хр*новая", — написал он.

В сводке Генштаба ВСУ 18 октября сообщили, что на Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лысовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово.

"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Константиновки, Зоряного, Острого и Водяного", — проинформировали в Генштабе.

Напомним, что в ВС РФ в Донецкой области задействовали для штурма позиций украинских десантников 33 единицы бронетехники. 27 бронемашин с пехотой при поддержке 6 танков выехали для прорыва обороны 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении.