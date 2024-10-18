33 единицы бронетехники: украинские десантники отбили массированный штурм РФ под Курахово

Бойцам удалось подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Для 36 оккупантов этот штурм стал последним в жизни.

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Российские оккупанты в Донецкой области задействовали для штурма позиций ВСУ 33 единицы бронетехники. Штурм отражали десантники 79-й бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"27 бронемашин с пехотой при поддержке 6 танков выехали для прорыва обороны 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Наши воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к нашим передовым позициям", — говорится в сообщении.

В результате боя у россиян стало меньше на 11 бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены.

"Удалось нашим воинам также подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор". 36 оккупантов нашли смерть в этом штурме, который не достиг никаких результатов, еще 37 — ранены", — проинформировали украинские десантники.

Напомним, что ночью 18 октября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. ВС РФ продвинулись в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района.

Также сообщалось, что ВСУ снова нанесли точный удар по российским войскам во время учений в оккупированной Запорожской области, используя беспилотники и ракетные системы HIMARS.