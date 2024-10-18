ЗС РФ захопили частину Максимільянівки та просуваються біля Селидового і Курахового, — бійці

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове, повідомляють у Генштабі. Ворог рухається виключно по флангах, і якщо ці просування продовжаться — одного разу обстановка для ЗСУ стане складнішою, кажуть бійці.

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Російські окупанти на Донеччині мають успіхи щонайменше на 6 ділянках. Вони захопили частину Максимільянівки і намагаються прорватися в напрямку Лисівка — Сухий Яр. Про це повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Курахівський напрямок. Мої козаки не виходять на зв'язок ще з ранку, почалися сильні артобстріли та накати противника на Максимільянівку. Ворог здійснив зачистку центральної частини села, та просунувся далі. Якщо хлопці не виходять на зв'язок, це означає тільки одне — що населений пункт втрачено. Далі хряки почнуть рухатися у бік Курахового через дачі", — припустив він.

"Мучной" повідомив, що міст з Острівського на Курахове підірваний, тому в українських бійців є шанси вийти звідти і приступати до нової лінії оборони.

"Також стало гаряче в напрямку Лисівка-Сухий Яр. Тут звичайні накати. Перший вже наші козаки відбили, ворог спускається з терикона, їх овер до**я", — розповів військовий.

Карта боїв на Донеччині

Також в районі Тернів для Сил оборони ускладнилася ситуація. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов.

"Район Тернів зараз перейшов в активну негативну для нас фазу. Ворог тисне та має поступові просування в стороні Макіївки, Невського, Ямполівки та південно-східніше від Торського. Найбільш успішно ворог просувається від Невського до Тернів, прогнози моїх побратимів не дуже обнадійливі", — проінформував він.

Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"В мережі шириться інфа про те, що ворог перерізав дорогу від Новодмитрівки на Селидового, що скоріш за все не відповідає дійсності, за словами оборонців міста. Але ситуація в Селидовому далеко не найкраща і вимагає певних дій, адже ворог рухається виключно по флангах, і якщо ці просування продовжаться, то в один момент обстановка буде дуже і дуже хр*нова", — написав він.

У зведенні Генштабу ЗСУ 18 жовтня повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного", — проінформували у Генштабі.

Нагадаємо, що в ЗС РФ на Донеччині задіяли для штурму позицій українських десантників 33 одиниці бронетехніки. 27 бронемашин з піхотою за підтримки 6 танків виїхали для прориву оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку.