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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

135 "Шахедов" и неизвестных дронов: РФ массированно ударила по Украине (фото)

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Фото: мвд Украiни | Мобильная огневая группа

Вражеские дроны-камикадзе "Шахед" уничтожали в 14 областях Украины. Боевая работа продолжается, поскольку в небе все еще находятся беспилотники.

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С вечера 17 октября и в ночь на 18-е РФ атакует Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Их запускали из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 08.30 18 октября радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135-ти вражеских беспилотников.

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая работа велась в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

"44 российских беспилотника локально потеряно, 2 — улетели в Беларусь, до 10-ти вражеских БпЛА — в воздушном пространстве центральных областей Украины. Боевая работа продолжается", — говорится в сообщении.

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Воздушные силы призвали украинцев реагировать на тревогу.

Атака "Шахедов" на Киевщину

18 октября Киевская военная администрация подтвердила, что россияне ночью совершили одну из самых массовых атак на гражданские и инфраструктурные объекты. Боевая работа в небе над Киевом и областью продолжалась более 4 часов.

"Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БпЛА которые двигались в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов. По данным оперативной сводки, в городе без пострадавших и разрушений", — говорится в сообщении.

Атака "Шахедов" в Винницкой области

В Винницкой области фиксировали вражеские беспилотники и работу украинской противовоздушной обороны по ним. В ОВА пока ситуацию не комментировали, а в городском совете Винницы сообщили, что атака продолжается.

"В Винницкой области до сих пор продолжается затяжная воздушная тревога. По информации Воздушных Сил ВСУ, ночью в области работала ПВО. Сейчас сохраняется угроза вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

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Атака "Шахедов" в Ровенской области

В Ровенской ОГА проинформировали, что 18 октября утром в регионе работала противовоздушная оборона, и есть сбитые цели.

"Силы ПВО работали ночью на Ривненщине. Как результат — сбита воздушная вражеская цель. Люди и инфраструктура не пострадали. Спасибо военным за профессиональную работу", — написал председатель ОВА Александр Коваль.

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Атака на Сумщину

Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская громады.

"Белопольская громада: произошел сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов). Хотинская громада: осуществлен удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва). Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов). Новослободская громада: зафиксирован удар FPV дронами (1 взрыв)", — проинформировал председатель Сумской ОГА Игорь Кальченко.

Он добавил, что ночью, 18 октября, во время массированной авиационной атаки врага, подразделения противовоздушной обороны Сумщины уничтожили 15 вражеских "Шахедов".

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Атака РФ на Херсонщине

В Херсонской ОВА сообщили, что за сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Станислав, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, Новорайск и город Херсон.

"Российские военные попали в кафе и торговое заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — написал в своем телеграмм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Напомним, что Россия изменила свою тактику, не используя стратегическую авиацию для атак.