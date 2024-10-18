Могут ударить залпом в 200 целей: почему ВС РФ каждую ночь атакуют Киев "шахедами", — эксперт

По мнению бывшего замруководителя Генштаба Игоря Романенко, несмотря на усилия Украины по уничтожению складов с российскими ракетами и ослаблению их потенциала, противник все равно может готовить новый ракетный удар. Киев остается для россиян главной целью.

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В военных кругах обсуждают причины частых атак дронов на столицу Украины. Последние воздушные тревоги в Киеве произошли в ночь на 17 и 18 октября, когда вражеские беспилотники вновь появились над городом. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель руководителя Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал ТСН, почему так много дронов направлено именно на Киев и какую роль они играют в общем контексте атак.

Важность средств РЭБ

Романенко отмечает, что в условиях воздушных атак важную роль играют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Часть дронов была сбита, другие потеряны. Некоторые вернулись в Россию, не выполнив задачи. Однако наша цель заключается не только в уничтожении дронов, но и в их нейтрализации, что обеспечивает эффективную противовоздушную оборону", — подчеркивает эксперт.

Разведывательные дроны и тактика

Эксперт указывает, что во время атак на Киев россияне используют не только ударные, но и разведывательные дроны. Они постоянно адаптируют свою тактику, в том числе применяя дроны с системой Starlink, что позволяет им управлять БПЛА на большом расстоянии. Игорь Романенко считает, что эти действия направлены на исчерпание украинской ПВО.

Изнурение ПВО и эффективность

"Россияне пытаются непрерывно воздействовать на нашу систему обороны, используя различные типы дронов. Благодаря этому они стараются истощить наши ресурсы", — объясняет генерал-лейтенант. Он также говорит о сложности идентификации целей, поскольку дроны могут быть лишь отметками на радарах.

Экономия боеприпасов

Романенко добавляет, что благодаря своевременному выявлению можно избежать уничтожения мнимых целей, сосредоточив ресурсы на ликвидации настоящих угроз.

"Современные системы, которые мы получили от партнеров, позволяют экономить боеприпасы", — отмечает эксперт.

Угроза массированных атак

Военный эксперт утверждает, что, несмотря на усилия ВСУ по уничтожению складов с российскими ракетами и ослаблению их потенциала, противник все равно может готовить новый ракетный удар. Киев остается для россиян главной целью.

"Россияне могут организовать удар из ста ракет и ста "Шахедов", но пока этого не делают. Думаю, что из-за энергетики. Возможно, ждут, когда в Украине существенно похолодает. Также есть другая версия: американцы и европейцы подсчитали, что они вкладывают значительные средства в восстановление нашего энергетического комплекса, а россияне его разбивают. А с другой стороны, мы тоже начали добираться до вражеских объектов. Поэтому вполне возможно, что есть определенные договоренности о не нанесении ударов по энергетическим объектам", — отметил военный эксперт.

Изменения в тактике врага

Романенко также отмечает, что Россия изменила свою тактику, не используя стратегическую авиацию для атак. В настоящее время преобладает тактическая авиация, которая наносит удары с моря. Останется ли такая стратегия в будущем — остается вопросом.

Напомним, в ночь на 18 октября Вооруженные силы России совершили одну из самых массовых атак на гражданские и инфраструктурные объекты. Боевая работа в небе над Киевом и областью продолжалась более 4,5 часов.