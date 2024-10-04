Более ста "Шахедов" ежедневно: военный эксперт прогнозирует усиление атак БПЛА

По словам Игоря Романенко, украинцам стоит готовиться к тому, что россияне будут запускать беспилотники как днем, так и ночью. А Украине в ответ необходимо наносить удары по заводам, где эти дроны собирают.

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Россия планирует усиливать воздушные атаки на Украину, в частности с помощью беспилотников типа Shahed, стремясь осуществлять их в режиме 24/7. Об этом сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель руководителя Генштаба Игорь Романенко в интервью для ТСН.ua.

"Они масштабируют атаки именно "Шахедами" и пытаются выйти на постоянный режим, чтобы осуществлять их ежедневно и не только ночью, но и днем. К этому нам стоит готовиться. И не только силам противовоздушной обороны, но и обычным гражданам, которым придется учиться жить в таких условиях — постоянных атак", — считает эксперт.

По словам Романенко, Россия увеличивает производство дронов, и вместо десятков ударных БпЛА теперь речь идет уже о сотнях. В сентябре это стало особенно заметным по количеству вражеских пусков.

"Если это масштабирование будет происходить и в дальнейшем, это означает для нас, что ежедневный запуск будет более сотни ударных БпЛА", — предположил Романенко.

Эксперт отметил, что для уменьшения этой угрозы Украине необходимо наносить удары по заводам, где собирают дроны. Для эффективного уничтожения таких объектов нужно дальнобойное оружие и разрешения от партнеров на удары по территории России.

Напомним, в ночь на 3 октября Украину атаковали 105 ударных БпЛА. Их Россия запустила из Приморско-Ахтарска, Орла, Курска и временно оккупированного Крыма.

26 сентября в Институте науки и международной безопасности заявили, что Россия увеличила масштабы производства "Шахедов" и перевыполнила годовой план. Предприятие "Алабуга" планировало поставить российской армии 6000 беспилотников до сентября 2025 года, однако достигло этого показателя еще в августе этого года.

30 сентября главный редактор Defense Express Олег Катков напомнил, что Украина атаковала "Алабугу", однако это не заставило россиян закрыть предприятие или же остановить производство БПЛА. Он считает, что по "Алабуге" нужно бить методично более мощными беспилотниками.