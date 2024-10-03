Взрывы в 15 областях и 12 пострадавших: Россия атаковала Украину ночью, подробности (фото)

Кроме иранских дронов-камикадзе "Шахед", пуски которых осуществлялись из Приморско-Ахтарска, Орла, Курска и оккупированного Крыма, захватчики также применили авиабомбы, одна из которых попала в многоквартирный дом в Харькове. Командование отмечает, что один из БПЛА полетел в направлении Беларуси.

Related video

Россия продолжает обстреливать мирные города Украины. В ночь на 3 октября противник снова запустил ударные дроны типа "Шахед", однако перехватить удалось не все. Подробностями атаки поделились в Воздушных Силах.

В общем российские оккупанты атаковали Украину 105 дронами-камикадзе, которые были запущены из Приморско-Ахтарска, Орла, Курска и Крыма. Сбить удалось не все вражеские БПЛА.

"В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

Результаты ночной атаки по Украине Фото: Повітряні сили України

В Воздушных силах добавили, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, двадцать три вражеских БпЛА локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Массированный обстрел Украины 3 октября — последствия в регионах

По сообщению КГВА, в столице воздушная тревога продолжалась более 5 с половиной часов. В воздушном пространстве вокруг и над Киевом поражено примерно полтора десятка ударных беспилотников. В результате в Деснянском районе города зафиксировано падение обломков. Однако последствия оказались минимальными — обошлось без разрушений, пожара, Информация о пострадавших не поступала.

Председатель Черкасской ОГА сообщил, что в пределах области ночью уничтожено 16 "Шахедов". Сообщений о пострадавших нет. В результате атаки в Черкасском районе был пожар, который сейчас уже ликвидирован.

В Хмельницкой области ночью силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Shahed". По сообщению председателя ОВА Сергея Тюрина, обращений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало. Попаданий в объекты инфраструктуры не было, а единственный пожар пока ликвидирован.

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович отметил, что Кировоградщина пережила очередную вражескую дроновую атаку. В результате пострадавших нет, однако повреждены окна и двери жилого дома и несколько соседних гаражей.

Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БПЛА, отметил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин. Он добавил, что воздушная тревога продолжалась почти 12 часов.

"Обошлось без пострадавших среди людей. Обломками беспилотников повреждено шесть зданий коммерческого назначения в Лубенском районе. В Кременчугском районе обломками повреждена кровля хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду", — добавил Пронин.

В результате атаки в Полтавской области повреждены дома Фото: Telegram

РФ атаковала ночью и Херсонскую область. По информации главы ОВА Александра Проскудина, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 "Shahed-131/136".

Подверглась атаке ночью и Сумская область. В ОВА отметили, что ночью, 3 октября в небе над Сумщиной уничтожено 7 вражеских "Шахедов".

Над небом Днепропетровской области ночью сбито 7 "Шахедов". Об этом написал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Во время воздушной тревоги подверглась вражеской атаке Ивано-Франковская область. По информации председателя ОВА Светланы Онищук, обошлось без пострадавших.

Удар по жилому дому в Харькове — подробности

2 октября во время воздушной тревоги, в Харькове раздались взрывы — Россия КАБами ударила по городу. Один из ударов пришелся на многоэтажку. Тогда отмечалось, что в результате атаки пострадало 9 человек, среди которых — 3-летняя девочка.

Впоследствии количество пострадавших увеличилось. Кроме этого, от электричества отключили пять домов. В городе организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что в результате атаки травмы различной степени тяжести получили 12 человек. Самой старшей пострадавшей 73 года. Повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто.