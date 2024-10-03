Удар по жилому дому в Харькове: пострадала 3-летняя девочка и еще 11 человек (фото, видео)

В областной прокуратуре отметили, что авиабомбы противник запускал из Белгородской области. Один снаряд попал в пятиэтажное жилое здание, а второй в регионе повредил минимум 10 домов. После авиаудара по Харькову в областном центре могли наблюдаться перебои с электричеством.

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Ежедневные атаки ВС РФ на мирные города Украины продолжаются и в этот раз от действий противника пострадал Харьков и область. Об этом детальнее рассказали в областной прокуратуре.

Прокуратуре удалось задокументировать последствия российских авиационных ударов по Харькову и Золочеву, в результате которых пострадали 13 детей. Среди них также есть ребенок.

По данным следствия, удар произошел 2 октября в период с 22:40 по 23:00. ВС РФ для террора использовали два самолета Су-34, которые находились возле населенного пункта Строитель Белгородской области. Всего были запущены 2 управляемых авиационных бомбы — по Харькову и селу Золочев в Богодуховском районе области.

"Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома в Салтовском районе города. Произошел пожар. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет 11 месяцев. Самой старшей пострадавшей 73 года. Повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто", — говорится в сообщении.

В Шевченковском районе также зафиксированы последствия в лесополосе. Повреждено остекление в двух многоквартирных жилых домах.

А в селе Золочев в результате удара были повреждены минимум 10 жилых домов и хозяйственные постройки.

"Острую реакцию на стресс испытала 69-летняя женщина. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", — подытожили в областной прокуратуре.

Мэр Харькова в своем Telegram-канале после удара также писал, что в результате крайней атаки ВС РФ по пригороду были повреждены линии высоковольтных передач. В связи с этим могли быть перебои с электричеством в некоторых районах города.

Напомним, 3 октября сообщалось, что российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что методы противника остаются прежними — террор мирных городов. В ночь на четверг воздушная тревога в столице длилась более 5 часов и обломки БПЛА упали в одном из районов.