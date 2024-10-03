Удар по житловому будинку в Харкові: постраждала 3-річна дівчинка і ще 11 осіб (фото, відео)

В обласній прокуратурі зазначили, що авіабомби противник запускав із Бєлгородської області. Один снаряд влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, а другий у регіоні пошкодив щонайменше 10 будинків. Після авіаудару по Харкову в обласному центрі могли спостерігатися перебої з електрикою.

Related video

Щоденні атаки ЗС РФ на мирні міста України тривають і цього разу від дій противника постраждав Харків та область. Про це детальніше розповіли в обласній прокуратурі.

Прокуратурі вдалося задокументувати наслідки російських авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, внаслідок яких постраждали 13 дітей. Серед них також є дитина.

За даними слідства, удар стався 2 жовтня в період з 22:40 до 23:00. ЗС РФ для терору використовували два літаки Су-34, які перебували біля населеного пункту Строїтель Бєлгородської області. Загалом було запущено 2 керованих авіаційних бомби — по Харкову і селу Золочів у Богодухівському районі області.

"Авіаційний боєприпас влучив між третім і четвертим поверхом п'ятиповерхового житлового будинку в Салтівському районі міста. Сталася пожежа. Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 осіб, серед яких дівчинка 3 років 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто", — ідеться в повідомленні.

У Шевченківському районі також зафіксовано наслідки в лісосмузі. Пошкоджено скління у двох багатоквартирних житлових будинках.

А в селі Золочів унаслідок удару було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків і господарські будівлі.

"Гостру реакцію на стрес зазнала 69-річна жінка. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — підсумували в обласній прокуратурі.

Мер Харкова у своєму Telegram-каналі після удару також писав, що внаслідок крайньої атаки ЗС РФ по передмістю було пошкоджено лінії високовольтних передач. У зв'язку з цим могли бути перебої з електрикою в деяких районах міста.

Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося, що російські окупанти атакували Київ "Шахедами". Начальник КДВА Сергій Попко зазначив, що методи противника залишаються колишніми — терор мирних міст. У ніч на четвер повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин і уламки БПЛА впали в одному з районів.