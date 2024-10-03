Київ атакували групи "Шахедів": деталі нічного обстрілу ЗС РФ

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що методи противника залишаються незмінними — терор мирних міст. У ніч на четвер повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин і уламки БПЛА впали в одному з районів.

Related video

Російські окупанти в ніч на 3 жовтня намагалися атакувати з повітря Київ і така тактика не змінюється вже тривалий час. Про це детальніше розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Метод противника полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed тощо. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани. Серед інших дій росіян столична влада відзначила такі:

заходи на безпілотників противника на місто з різних напрямків і висот;

атаки різними кількісними групами.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі до постійно додавалися нові й нові БпЛА. Однак, жоден із російських дронів своєї мети не досяг", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Сили та засоби ППО виявили та перехопили над столицею та навколо неї півтора десятка ударних дронів різного типу. Деякі уламки впали в Деснянському районі Києва, проте наслідки мінімальні. Обійшлося без руйнувань і пожежі, писали в КМВА.

"Інформація про постраждалих не надходила. Шановні кияни та гості міста, завжди дотримуйтесь правил безпеки та при оголошенні повітряної тривоги прямуйте в укриття! Бережіть себе!" — підсумував Сергій Попко.

Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося про наслідки удару КАБа по багатоповерховій будівлі в Харкові. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через російську атаку в Харкові відключили від електрики п'ять будинків. Мешканців зруйнованого та прилеглих будинків евакуюють.