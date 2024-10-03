Тысячи выбитых окон и десять пострадавших: последствия удара КАБ по многоэтажке в Харькове (фото)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за российской атаки в Харькове отключили от электричества пять домов. Жителей разрушенного и близлежащих домов эвакуируют.

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Количество пострадавших в результате ночного удара управляемой авиабомбой по многоэтажке в Харькове возросло до десяти человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Уже десять пострадавших, среди которых трехлетний ребенок", — написал Терехов.

Последствия удара КАБ Харьков 3 октября Фото: Нацполиция

Он также сообщил, что в городе организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва.

"Сотни выбитых стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячего чая и перекусить. ", — отметил Терехов.

По его словам, всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города.

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что под завалами дома могут находиться люди.

"Есть разрушения нескольких этажей в жилом доме. Под завалами могут находиться люди. Сейчас эта информация еще проверяется", — сказал Синегубов.

Он уточнил, что будет сделан поквартирный обход

"Выбить сотни, возможно, тысячи окон. Будем делать все, чтобы оперативно ликвидировать последствия этого удара", — подчеркнул Синегубов.

Последствия удара КАБ Харьков 3 октября Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь со 2 на 3 октября Россия ударила КАБами по многоэтажке в Харькове. Удар пришелся в один из жилых домов между третьим и четвертым этажами.

В ночь с 1 на 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате этого были повреждены несколько частных домов в городе и гаражный кооператив.