Девять пострадавших, среди которых — 3-летняя девочка: Россия ударила КАБами по Харькову (видео)

По информации Олега Синегубова, все пострадавшие — в среднем и легком состоянии. Сейчас ликвидация пожара и поиски людей продолжаются.

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В среду, во время воздушной тревоги, в Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"В городе прогремели взрывы! Харьков под атакой вражеских КАБов. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски", — отметил он.

Впоследствии Игорь Терехов добавил, что предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам.

"Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв — информация собирается", — уточнил он.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил попадание управляемой авиационной бомбы в один из жилых домов Харькова между третьим и четвертым этажами.

Он добавил, что горят по меньшей мере 10 автомобилей. Сейчас в городе работают экстренные службы, а спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются.

Сейчас Олег Синегубов отмечает, что известно о девяти пострадавших. Все они — в среднем и легком состояниях, добавил глава области.

Удар по Харькову: реакция президента Украины

На обстрел Харькова отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он разместил видео дома, по которому попала Россия.

"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас продолжается спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно на данный момент о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь", — добавил он.

Отметим, что Россия постоянно обстреливает город КАБами. В частности, оккупанты обстреляли город в ночь на 19 сентября. Тогда было зафиксировано три прилета: один — в Индустриальном районе, другой прилет авиабомбы пришелся возле депо в Салтовском районе города, а третий — в пригороде.

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате были повреждены несколько частных домов в городе и гаражный кооператив.