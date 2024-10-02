РФ ударила управляемой авиабомбой по Харькову: разрушено несколько частных домов

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате вражеской атаки также подверглись разрушениям автомобили и гаражный кооператив.

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В ночь с 1 на 2 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиационными бомбами, в результате чего были повреждены несколько частных домов в городе. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города", — написал Терехов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьков.

Уже после 5 утра Игорь Терехов уточнил, что в результате попадания управляемой авиабомбы по Харькову были повреждены гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома.

"К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия", — подчеркнул Терехов.

Напомним, в результате ночной атаки российских оккупационных войск на территории Сумской области обесточены три территориальные общины.

1 октября российские оккупанты ударили по центру Херсона, в результате чего погибли семь гражданских лиц.