ВС РФ атаковали рынок и остановку в Херсоне: много жертв (фото)

В результате обстрела несовместимые с жизнью травмы получили три женщины и четверо мужчин. По данным следствия, ВС РФ, вероятно, атаковали центр города из ствольной артиллерии.

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Во вторник, 1 октября, российские оккупанты ударили по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта. В результате атаки погибли семь гражданских. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона около 09:00.

ВС РФ атаковали центр города Херсона Фото: Национальная полиция ВС РФ атаковали центр города Херсона Фото: Национальная полиция

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. Он также обнародовал кадры последствий российской атаки. Фокус по этическим соображениям не публикует это видео.

Известно, что в результате обстрела погибли трое женщин и четверо мужчин. Также ранены трое горожан. Пострадавших доставили в медучреждение.

Позже в Херсонской МВА уточнили, что шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Полицейские и медики работают на месте происшествия.

ВС РФ атаковали центр города Херсона Фото: Херсонская областная прокуратура ВС РФ атаковали центр города Херсона Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 1 октября ВС РФ запустили 32 ударных БпЛА Shahed. Силы ПВО сбили 29 вражеских дронов в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.