ПВО работала в 7 регионах: Воздушные силы ночью перехватили почти все "Шахеды", детали

В командовании отметили, что ударные БПЛА противник запускал с трех направлений, в том числе из оккупированного Крыма. 3 дрона локально потеряны, а остальные 29 удалось уничтожить.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в ночь на 1 октября запустили дроны-камикадзе иранского происхождения. Практически все удалось перехватить. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, ВС РФ запустили в общей сложности 32 ударных БПЛА Shahed из Приморско-Ахтарска, Курска, а также Чауды на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Практически все воздушные объекты удалось перехватить.

"В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Благодаря противодействию средств радиоэлектронной борьбы еще три российских дрона локально потеряны. Предварительно обошлось без последствий.

ВС РФ запустили по Украине десятки беспилотников Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака БПЛА 1 октября: сводка по регионам

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram написал, что с ночи противник не давал покоя защитникам неба. Всего удалось перехватить 5 ударных дронов в пределах региона. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В Кировоградской области, написал глава ОВА Андрей Райкович, также после ночных тревог обошлось без пострадавших, за что он поблагодарил Силы обороны.

Николаевская область. Начальник областной военной администрации Виталий Ким писал, что в воздушном пространстве региона удалось уничтожить 4 "шахеда". Подробностей о возможных разрушениях или пострадавших не было.

ВС РФ не обошли стороной и Херсонскую область. Александр Прокудин, начальник ОВА, сообщил о том, что оккупанты запустили две ракеты по Бериславскому району региона, что в результате привело к последствиям.

"Российские военные попали в объекты критической инфрастуктуры, образовательные учреждения; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 40 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили. Из-за российской агрессии 17 человек получили ранения", — написал Александр Прокудин.

Над Сумской областью, написали в областной военной администрации, уничтожили целых 5 ударных дронов противника.

Власти оставшихся регионов никак не прокомментировали ночной террор ВС РФ на момент публикации материала.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что РФ могла подготовиться к масштабным ударам по Украине оружием, которое копила к отопительному сезону. По словам эксперта Павла Нарожного, август и сентябрь стали рекордными по количеству БПЛА, которые запустили россияне по мирным городам. Их количество может с похолоданием еще больше увеличиться.

В ночь на понедельник ВС РФ запустили по Украине десятки "Шахедов" и несколько различных ракет. В Воздушных силах уточнили, что радиотехнические войска ночью выявили и сопроводили 76 вражеских воздушных целей. Один из дронов улетел на территорию Беларуси.