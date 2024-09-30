Копили к отопительному сезону: РФ могла подготовиться к масштабным ударам по Украине

По словам эксперта Павла Нарожного, август и сентябрь стали рекордными по количеству БПЛА, которые запустили россияне по мирным городам. Их количество может с похолоданием еще больше увеличиться.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. Речь идет в том числе и про дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed. Украинцам стоит подготовиться к разным сценариям. Об этом заявил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По его словам, противник за некоторое время накопил значительное количество ударных дронов, которые намерен использовать во время будущих атак, терроризируя украинцев.

"Август и сентябрь у нас стали рекордными по количеству "шахедов", которые запустил враг. То есть, они бьют постоянно. Они, очевидно, накапливали эти все "шахеды". Накапливали их к отопительному сезону. То есть объекты инфраструктуры для них имеют наивысший приоритет", — заявил Павел Нарожный.

Отдельно военный эксперт добавил, что россияне лишь увеличивают производство дронов иранского происхождения, хоть это и не совсем большие цифры, которые они сами пытаются озвучить.

Эти факторы свидетельствуют о том, что оккупанты намерены дальше давить на Украину с помощью беспилотников и терроризировать население массированными атаками.

"Ожидать, что враг где-то остановится и прекратит отправлять "шахеды" не стоит. Так не будет, это точно… Они бьют абсолютно по всем направлениям, и надо быть готовым к этому и дальше… Нам нужно готовиться отражать все атаки", — подытожил Павел Нарожный.

Напомним, в ночь на 30 сентября ВС РФ запустили по Украине десятки "Шахедов" и несколько различных ракет. В Воздушных силах уточнили, что радиотехнические войска ночью выявили и сопроводили 76 вражеских воздушных целей. Один из дронов улетел на территорию Беларуси.