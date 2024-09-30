Накопичували до опалювального сезону: РФ могла підготуватися до масштабних ударів по Україні

За словами експерта Павла Нарожного, серпень і вересень стали рекордними за кількістю БПЛА, які запустили росіяни по мирних містах. Їхня кількість може з похолоданням ще більше збільшитися.

Related video

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Йдеться, зокрема, і про дрони-камікадзе іранського походження Shahed. Українцям варто підготуватися до різних сценаріїв. Про це заявив засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

За його словами, противник за деякий час накопичив значну кількість ударних дронів, які має намір використовувати під час майбутніх атак, тероризуючи українців.

"Серпень і вересень у нас стали рекордними за кількістю "шахедів", які запустив ворог. Тобто, вони б'ють постійно. Вони, очевидно, накопичували ці всі "шахеди". Накопичували їх до опалювального сезону. Тобто об'єкти інфраструктури для них мають найвищий пріоритет", — заявив Павло Нарожний.

Окремо військовий експерт додав, що росіяни лише збільшують виробництво дронів іранського походження, хоч це і не зовсім великі цифри, які вони самі намагаються озвучити.

Ці фактори свідчать про те, що окупанти мають намір далі тиснути на Україну за допомогою безпілотників і тероризувати населення масованими атаками.

"Очікувати, що ворог десь зупиниться і припинить відправляти "шахеди" не варто. Так не буде, це точно... Вони б'ють абсолютно в усіх напрямках, і треба бути готовим до цього і далі... Нам потрібно готуватися відбивати всі атаки", — підсумував Павло Нарожний.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня ЗС РФ запустили по Україні десятки "шахедів" і кілька різних ракет. У Повітряних силах уточнили, що радіотехнічні війська вночі виявили і супроводили 76 ворожих повітряних цілей. Один із дронів полетів на територію Білорусі.