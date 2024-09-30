"Шахеди" заходили хвилями: ЗС РФ вдарили по Києву, деталі

За інформацією міської військової адміністрації, це четверта повітряна атака на столицю за останній час і тривога тривала понад 5 годин. Попередньо обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і в ніч на 30 вересня регіони опинилися під загрозою застосування ворожих ударних дронів. Фокус зібрав усі подробиці терору ЗС РФ.

Більша частина безпілотників росіян була спрямована на столицю — Київ. У результаті близько 01:00 пролунав сигнал повітряної тривоги, а начальник міської військової адміністрації Сергій Попко закликав населення не ігнорувати загрозу і вирушити в укриття. Через деякий час почалася робота протиповітряної оборони.

"Четверта повітряна атака на Київ! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо типу "Shahed". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", — написав Сергій Попко вранці.

Окремо зазначено, що попередньо вдалося обійтися без руйнувань і постраждалих. Мешканців та гостей столиці закликали бути свідомими та завжди виконувати правила безпеки під час оголошення повітряної тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко лише повідомив у своєму Telegram-каналі близько 5 ранку, що кілька ворожих дронів перебували над столицею і біля неї, а на Оболоні тривала робота ППО.

У Київській області також активно перехоплювали "шахеди", писали в обласній військовій адміністрації. Населення закликали в жодному разі не робити кадри з бойовою роботою.

Після опівночі в Повітряних силах також попереджали про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з півдня, а за мить жителів Кривого Рогу закликали пройти в укриття. Через кілька хвилин було зафіксовано повторні запуски. Кореспонденти "Суспільного" писали, що в місті пролунали вибухи. Влада Дніпропетровської області ніяк не коментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що РФ атакувала Запоріжжя, є руйнування і постраждалі внаслідок понад 10 ударів. За словами нічної атаки російських військових по Запоріжжю до медиків звернулися 11 осіб. За словами голови ОВА Івана Федорова, найстаршій із постраждалих 83 роки.

28 вересня повідомлялося, що в Харківській області від удару FPV-дрона загинув суддя Верховного суду. На момент удару дрона в цивільному авто перебували чоловік і три жінки. Вони привезли в Козачу Лопань гуманітарну допомогу та їжу для тварин. За фактом чергового злочину ВС РФ розпочато розслідування.