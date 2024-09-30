"Шахеды" заходили волнами: ВС РФ ударили по Киеву, детали

По информации городской военной администрации, это четвертая воздушная атака на столицу за последнее время и тревога длилась более 5 часов. Предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.

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Большая часть беспилотников россиян была направлена на столицу — Киев. В результате около 01:00 прозвучал сигнал воздушной тревоги, а начальник городской военной администрации Сергей Попко призвал население не игнорировать угрозу и отправиться в укрытие. Спустя некоторое время началась работа противовоздушной обороны.

"Четвертая воздушная атака на Киев! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — написал Сергей Попко утром.

Отдельно отмечено, что предварительно удалось обойтись без разрушений и пострадавших. Жителей и гостей столицы призвали быть сознательными и всегда выполнять правила безопасности при объявлении воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко лишь сообщил в своем Telegram-канале около 5 утра что несколько вражеских дронов находились над столицей и возле нее, а на Оболони продолжалась работа ПВО.

В Киевской области также активно перехватывали "шахеды", писали в областной военной администрации. Население призвали ни в коем случае не делать кадры с боевой работой.

После полуночи в Воздушных силах также предупреждали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения из юга, а спустя мгновенье жителей Кривого Рога призвали пройти в укрытие. Через несколько минут были зафиксированы повторные запуски. Корреспонденты "Суспiльного" писали, что в городе прозвучали взрывы. Власти Днепропетровской области никак не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что РФ атаковала Запорожье, есть разрушения и пострадавшие в результате более 10 ударов. По словам ночной атаки российских военных по Запорожью к медикам обратились 11 человек. По словам главы ОВА Ивана Федорова, самой старшей из пострадавших 83 года.

28 сентября сообщалось, что в Харьковской области от удара FPV-дрона погиб судья Верховного суда. На момент удара дрона в гражданском авто находились мужчина и три женщины. Они привезли в Казачью Лопань гуманитарную помощь и еду для животных. По факту очередного преступления ВС РФ начато расследование.