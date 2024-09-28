Вез гумпомощь: в Харьковской области от удара FPV-дрона погиб судья Верховного суда (фото)

На момент удара дрона в гражданском авто находились мужчина и три женщины. Они привезли в Казачью Лопань гуманитарную помощь и еду для животных. По факту очередного преступления ВС РФ начато расследование.

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Российский дрон атаковал поселок Казачья Лопань в Харьковской области, попав по авто с гражданскими. Это произошло 28 сентября около 13:00, а в машине на момент удара находилось четыре человека: мужчина и три женщины, написал в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже областная прокуратура сообщила детали. FPV-дрон уничтожил автомобиль Mitsubishi Lancer, в результате чего 61-летний водитель погиб на месте, а три женщины госпитализированы. После удара транспортное средство врезалось в стену дома. Жертвой вражеской атаки стал судья Верховного суда. Он и его пассажирки приехали в поселок, чтобы раздать гуманитарную помощь местным жителям.

В прокуратуре добавили, что уточненная информация будет предоставлена ​​после установления всех деталей очередного преступления российской армии.

61-летний мужчина погиб на месте Фото: Харьковская областная прокуратура

По информации Вячеслава Задоренко, главы Дергачевской ГВА, пострадавшие приехали в поселок, чтобы покормить домашних животных. Одна из женщин получила тяжелые ранения, состояние двух других врачи оценивают как средней тяжести.

Он добавил, что российские военные атаковали поселок на протяжении нескольких часов семью дронами.

"Еще раз призываю всех позаботиться о собственной жизни и здоровье и ни в коем случае не возвращаться в приграничные населенные пункты, пока ситуация не улучшится!" – подчеркнул чиновник.

Офис генпрокурора подтвердил информацию о том, что погибший был судьей Верховного суда Украины.

Фото: скрин

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Верховном суде назвали имя погибшего. Это судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

Леонид Лобойко Фото: Верховный суд Украины

Казачья Лопань – населенный пункт на границе Харьковской области с Россией. Оно находилось в оккупации с февраля по сентябрь 2022 года, однако после освобождения его ВСУ постоянно находится под обстрелами. Российская армия использует для этого разные типы вооружения, в том числе дроны. По информации "Суспільне. Харків", на конец сентября в поселке остаются более 800 жителей.

Ранее Фокус писал, что российские военные начали атаковать украинские разведывательные беспилотники FPV-дронами, скопировав тактику Сил обороны Украины. В свою очередь украинская команда разработчиков "Дикие Шершни" модифицировали свои БПЛА для уничтожения разведывательных дронов ВС РФ.