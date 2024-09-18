Освоили тактику ВСУ: россияне начали сбивать БПЛА-разведчики FPV-дронами (видео)

Применение дронов-перехватчиков приведет к дефициту разведывательных БПЛА в небе и изобретению соответствующих контрмер, считает Сергей Флэш.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали атаковать украинские разведывательные беспилотники FPV-дронами, скопировав тактику Сил обороны Украины. Об этом написала основательница "Центра поддержки аэроразведки" и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская в своем Telegram-канале.

ВС РФ начали применять FPV-дроны против разыедывательных БПЛА ВСУ

Комментируя появившееся в сети видео, Мария Берлинская отметила, что гонка за превосходство в небе выходит на новый этап. По ее словам, против дронов-перехватчиков будут изобретаться новые контрмеры, в частности изменения эшелонов высот, скоростей, улучшение оптики, маневренности и прочих характеристик.

"Мы с коллегами имеем несколько основных версий дальнейшего развития событий. Но уже сейчас можно утверждать одно — это еще один майлстоун в нашей технологической войне. Крупнейшей войне технологий в истории человечества", — написала основательница "Центра поддержки аэроразведки".

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Кадры работы российского FPV-дрона также прокомментировал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) в своем Telegram-канале. Ранее эксперт прогнозировал, что враг начнет применять украинскую технологию зенитных дронов против Украины. Он также отметил, что за этим последует разработка обеими сторонами контрмер, дефицит разведывательных дронов типа "крыло", а также необходимость увеличения производства БПЛА- разведчиков.

"С момента начала нашей работы по БПЛА противника зенитными дронами до первого российского видео сбития нашего крыла от врага прошло… 10 месяцев. Это фантастический срок хранения технологии в секрете на современной войне. С учетом того что они перехватывали видео наших атак уже как 5 месяцев", — добавил Сергей Флеш.

Напомним, украинская команда разработчиков "Дикие Шершни" модифицировали свои БПЛА для уничтожения разведывательных дронов ВС РФ. По их словам, на счету новых украинских дронов уже более 100 сбитых вражеских "крыльев".

В частности, украинские военные показали, как уничтожили с помощью FPV-дрона российский разведывательный дрон Z-20 от компании Zala Aero, который наводит "Ланцеты".